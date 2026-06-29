Revelaron que Fernando Muslera jugó enfermo ante España: Marcelo Bielsa nunca fue informado
Diego Forlán aseguró que el arquero atravesó un cuadro de fiebre muy alta en la previa del partido decisivo del Mundial 2026 entre Uruguay y España.
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 continúa dejando al descubierto detalles que alimentan la polémica alrededor del ciclo de Marcelo Bielsa. En las últimas horas surgió una revelación que involucra directamente a Fernando Muslera, uno de los principales apuntados por la derrota frente a España.
Según contó Diego Forlán, el experimentado arquero disputó ese encuentro con un importante cuadro febril y el entrenador argentino no estaba al tanto de su estado físico antes del inicio del partido. La información fue difundida durante una participación en ESPN. El exdelantero, ídolo de la selección uruguaya y muy cercano a Muslera, explicó que el arquero pasó una noche muy complicada antes del compromiso que terminó definiendo la eliminación de la Celeste del Mundial.
Sus declaraciones sorprendieron porque hasta el momento no se conocía que el guardameta hubiera afrontado problemas de salud en la previa de uno de los encuentros más importantes del torneo. “El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre…”, reveló Forlán, dejando al descubierto una situación que, según trascendió posteriormente en la prensa uruguaya, era conocida por el cuerpo médico de la selección.
Sin embargo, siempre de acuerdo con esa versión, Marcelo Bielsa no fue informado sobre el cuadro que atravesaba su arquero titular, ya que confiaban en que podría recuperarse rápidamente y disputar el encuentro sin inconvenientes.
La actuación de Muslera frente a España había sido muy cuestionada debido al error que terminó facilitando el único gol del partido. El arquero no logró controlar un remate de Álex Baena que parecía no representar demasiado peligro y la jugada terminó siendo determinante para la derrota por 1-0 que dejó a Uruguay fuera del Mundial. Ese fallo se sumó a otras acciones desafortunadas que protagonizó durante la fase de grupos y que incrementaron las críticas sobre su rendimiento.
Su presencia en la Copa del Mundo ya había generado debate desde la convocatoria. Muslera no había formado parte del plantel durante las Eliminatorias y, cuando muchos consideraban que su etapa en la selección había finalizado, recibió el llamado de Bielsa en marzo. Tras disputar un partido como titular frente a Inglaterra y otro desde el banco ante Argelia, logró quedarse con el puesto por delante de Sergio Rochet, quien había sido el arquero habitual durante gran parte del proceso clasificatorio.
La información difundida ahora aporta un nuevo elemento para analizar lo ocurrido frente a España. Según trascendió, recién durante el entretiempo el arquero comunicó que no se encontraba en condiciones de continuar debido al cuadro físico que arrastraba desde la noche anterior. Fue entonces cuando el "Loco" decidió enviar al campo de juego a Rochet para disputar el segundo tiempo.
La revelación volvió a instalar interrogantes sobre el manejo interno de la selección uruguaya en un Mundial que terminó muy por debajo de las expectativas. Mientras el ciclo de Bielsa parece llegar a su fin y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comienza a buscar a su reemplazante, continúan apareciendo episodios que ayudan a explicar el complejo clima que rodeó a la Celeste durante una de las eliminaciones más inesperadas del torneo.
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