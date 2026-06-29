Revelaron que Fernando Muslera jugó enfermo ante España: Marcelo Bielsa nunca fue informado

La actuación de Muslera frente a España había sido muy cuestionada debido al error que terminó facilitando el único gol del partido. El arquero no logró controlar un remate de Álex Baena que parecía no representar demasiado peligro y la jugada terminó siendo determinante para la derrota por 1-0 que dejó a Uruguay fuera del Mundial. Ese fallo se sumó a otras acciones desafortunadas que protagonizó durante la fase de grupos y que incrementaron las críticas sobre su rendimiento.

Su presencia en la Copa del Mundo ya había generado debate desde la convocatoria. Muslera no había formado parte del plantel durante las Eliminatorias y, cuando muchos consideraban que su etapa en la selección había finalizado, recibió el llamado de Bielsa en marzo. Tras disputar un partido como titular frente a Inglaterra y otro desde el banco ante Argelia, logró quedarse con el puesto por delante de Sergio Rochet, quien había sido el arquero habitual durante gran parte del proceso clasificatorio.

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La información difundida ahora aporta un nuevo elemento para analizar lo ocurrido frente a España. Según trascendió, recién durante el entretiempo el arquero comunicó que no se encontraba en condiciones de continuar debido al cuadro físico que arrastraba desde la noche anterior. Fue entonces cuando el "Loco" decidió enviar al campo de juego a Rochet para disputar el segundo tiempo.

La revelación volvió a instalar interrogantes sobre el manejo interno de la selección uruguaya en un Mundial que terminó muy por debajo de las expectativas. Mientras el ciclo de Bielsa parece llegar a su fin y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comienza a buscar a su reemplazante, continúan apareciendo episodios que ayudan a explicar el complejo clima que rodeó a la Celeste durante una de las eliminaciones más inesperadas del torneo.