Fuerte denuncia contra Matteo Ruggeri: aseguran que pidió audios racistas para excitarse

El lateral italiano fue señalado públicamente por una mujer de su misma nacionalidad, quien aseguró que el futbolista le solicitaba a través de mensajes de Instagram que enviara audios y videos con insultos de carácter racista dirigidos contra personas negras. Según el relato difundido por la denunciante, el futbolista insistía para que ese tipo de contenido fuera cada vez más explícito y manifestaba satisfacción al recibirlo.