Fuerte denuncia contra Matteo Ruggeri: aseguran que pidió audios racistas para excitarse
El defensor del Atlético de Madrid fue acusado por una mujer italiana de solicitar mensajes con contenido racista a través de Instagram. Hasta el momento no hubo una respuesta pública del futbolista.
Matteo Ruggeri, defensor del Atlético Madrid, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que una mujer italiana realizara graves acusaciones sobre su conducta en redes sociales. Las denuncias, que se difundieron en las últimas horas, apuntan a presuntos pedidos de contenido con insultos racistas enviados por mensaje privado.
El lateral italiano fue señalado públicamente por una mujer de su misma nacionalidad, quien aseguró que el futbolista le solicitaba a través de mensajes de Instagram que enviara audios y videos con insultos de carácter racista dirigidos contra personas negras. Según el relato difundido por la denunciante, el futbolista insistía para que ese tipo de contenido fuera cada vez más explícito y manifestaba satisfacción al recibirlo.
La mujer también afirmó que el jugador enviaba audios de contenido sexual y realizó otras acusaciones sobre su conducta en el ámbito privado. Las acusaciones se hicieron públicas en las últimas horas y, además de viralizarse rápidamente en las redes sociales, generaron una fuerte repercusión debido a la gravedad de los señalamientos que se conocieron.
Más allá de este panorama hasta el momento de la publicación de esta información, Matteo Ruggeri no realizó declaraciones públicas sobre las denuncias y tampoco el Atlético Madrid emitió un comunicado oficial al respecto. Las acusaciones corresponden al testimonio difundido por la denunciante y no se informó públicamente sobre una resolución judicial o disciplinaria vinculada al caso.
Se espera que en las próximas horas el futbolista de su versión de los hechos para poder aclarar un poco el panorama que sorprendió a los hinchas del Colchonero y del fútbol en general.
Un jugador de Atlético Madrid quedó envuelto en una fuerte polémica: acusado por mensajes racistas
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