Diego Lugano destrozó a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Táctica inentendible"

La eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial 2026 dejó un clima de fuerte tensión en el entorno del fútbol charrúa y abrió una ola de cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y la conducción del proceso. En ese contexto, el ex capitán de la selección, Diego Lugano, apuntó con dureza contra el entrenador Marcelo Bielsa y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Bielsa contaminó el ambiente”.