Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la salida de Fernando Muslera en el entretiempo de Uruguay-España
El entrenador de la selección de Uruguay se refirió a la inesperada variante en el arco tras el partido y sorprendió a todos con su respuesta.
El histórico director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, brindó una rueda de prensa visiblemente frustrado luego de la dolorosa eliminación en la primera fase de la Copa del Mundo. Tras una entrevista en el campo de juego en la que estaba desencajado, más calmo analizó su ciclo.
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Más allá de analizar el rendimiento de su equipo frente al conjunto español, todas las miradas estaban puestas en la sorpresiva salida del arquero Fernando Muslera durante el entretiempo, tras haber protagonizado un grave error que derivó en el único gol del encuentro.
Qué dijo Marcelo Bielsa sobre el cambio de arquero
Cuando fue consultado por la periodista acerca de los motivos que lo llevaron a tomar la inusual decisión de reemplazar al guardameta en la mitad del partido, el entrenador argentino sorprendió con su respuesta y se desligó de la variante táctica.
De manera contundente y sin dejar lugar a dobles interpretaciones, el rosarino afirmó: "No, no, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera". De esta forma, el técnico dejó en claro que la sustitución por Sergio Rochet fue un pedido exclusivo del propio arquero uruguayo tras su fallo en el primer tiempo.
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