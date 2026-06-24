Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado inglés viene de empatar sin goles ante Ghana y buscará la clasificación en la última fecha. Descubrí los detalles en la nota.
Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado, a las 18 (hora de Argentina), en New Jersey, por la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TV Pública y se presenta como un duelo de realidades opuestas, pero con mucho en juego de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.
El seleccionado inglés llega como uno de los candidatos del grupo y depende de sí mismo para cerrar la fase en lo más alto, mientras que Panamá se juega su última carta en el certamen.
El seleccionado de Thomas Tuchel debutó con una victoria ante Croacia (4 a 2) y luego igualó 0 a 0 frente a Ghana en la segunda jornada, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la zona, aunque ya sin puntaje perfecto. Con un triunfo o incluso un empate, el equipo europeo podría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.
El elenco panameño, por su parte, comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda.
Panamá disputó su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, logrando un hito histórico en aquella edición. En ese torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy ante Inglaterra.
Formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026
Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Horario y televisación
- Hora: 18:00
- TV: DSports y TV Pública
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: New Jersey
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