Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El elenco panameño, por su parte, comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda.

Panamá disputó su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, logrando un hito histórico en aquella edición. En ese torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy ante Inglaterra.

Formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

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