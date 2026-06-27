Aseguran que Iker Muniain será el nuevo DT de San Lorenzo

La decisión también sorprendió por tratarse de una apuesta poco convencional. Con escasa experiencia en los bancos de suplentes, Muniain asumirá el desafío de conducir a un equipo grande del fútbol argentino en un contexto complejo desde lo deportivo e institucional.

Ahora sólo restan detalles administrativos para oficializar la llegada del entrenador, que viajará en los próximos días a Buenos Aires para ponerse al frente del plantel y comenzar la pretemporada.

De esta manera, San Lorenzo apuesta por una alternativa inesperada y de carácter heterodoxo, confiando en que el ex volante español pueda trasladar al banco de suplentes el liderazgo y la identificación que supo construir durante su etapa como futbolista del club.