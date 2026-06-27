Aseguran que Iker Muniain será el nuevo DT de San Lorenzo
El español aceptó la propuesta de la dirigencia y regresará al club para iniciar su carrera como entrenador en el fútbol argentino.
San Lorenzo cerró una de las noticias más sorpresivas del mercado de entrenadores: Iker Muniain será el nuevo director técnico del Ciclón y tendrá su primera experiencia al frente de un equipo de Primera División.
Luego de varias reuniones mantenidas durante los últimos días, la dirigencia azulgrana alcanzó un acuerdo con el exfutbolista español, que volverá a Boedo pocos meses después de haber finalizado su etapa como jugador de la institución.
La negociación se aceleró en las últimas horas y terminó inclinándose a favor de Muniain, quien presentó su proyecto deportivo y convenció a los dirigentes de encabezar el nuevo ciclo del equipo.
El ex capitán del Athletic Club había comenzado recientemente su camino como entrenador en España e incluso había sido presentado hace pocos días en el Salamanca. Sin embargo, la posibilidad de regresar a San Lorenzo modificó por completo el escenario y terminó precipitando su salida.
La relación construida durante su paso por el club, el afecto de los hinchas y el conocimiento del plantel aparecieron como factores decisivos para que ambas partes avanzaran rápidamente en las conversaciones.
La decisión también sorprendió por tratarse de una apuesta poco convencional. Con escasa experiencia en los bancos de suplentes, Muniain asumirá el desafío de conducir a un equipo grande del fútbol argentino en un contexto complejo desde lo deportivo e institucional.
Ahora sólo restan detalles administrativos para oficializar la llegada del entrenador, que viajará en los próximos días a Buenos Aires para ponerse al frente del plantel y comenzar la pretemporada.
De esta manera, San Lorenzo apuesta por una alternativa inesperada y de carácter heterodoxo, confiando en que el ex volante español pueda trasladar al banco de suplentes el liderazgo y la identificación que supo construir durante su etapa como futbolista del club.
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