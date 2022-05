FIFA 22: EA Sports perdió el juicio y Diego Maradona queda afuera

Sattvica SA, la firma titular que preside Matías Morla, con la representación legal de Mauricio D’Alessandro, presentó un recurso para que no se pudiera hacer uso de la imagen y la marca de Maradona y después de una serie de apelaciones el Juzgado dio su sentencia haciendo lugar al pedido y excluyendo a EA Sports y a Ceci de la posibilidad de exhibir a Diego en el videojuego.

“Nosotros estamos esperando ahora que desde EA Sports se comuniquen con Sattvica para poder, en el marco legal, incluir nuevamente a Maradona en el juego. Sabemos que hay millones de fanáticos que quieren contar con Diego en el video juego pero para eso es necesario que haya una comunicación formal con la empresa que hasta hoy no se dio”, confirmó D’Alessandro.

En el fallo del Juez se deja constancia de que tanto EA Sports como Ceci pudieron hacer sus descargos pero que los mismos no constituyen legalidad ni tampoco la titularidad esgrimida. “Conforme los requisitos mencionados precedentemente, no se advierte las defensas que dicha parte se ha visto privada de oponer o las pruebas que no pudo ofrecer, habida cuenta que en el escrito del 17.03.22 se presentó el Dr. Giay como apoderado de Electronic Arts Inc. e interpuso revocatoria con apelación en subsidio y planteó la nulidad de la notificación en subsidio. En función de las consideraciones expuestas y que ante la necesidad de obtener actos válidos y firmes, las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, corresponde no hacer lugar a la nulidad invocada”, dice.

Por lo tanto un tema en cuestión quedó resuelto con un nuevo fallo Judicial que da a Sattvica la titularidad de la marca e imagen de Diego Maradona. Por lo que EA Sports queda impedida de cualquier acción al respecto en cuanto a tener a Diego en sus plataformas hasta que no haya un contacto formal con Sattvica y así tener la autorización.