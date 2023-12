La anécdota entre Trezeguet y Maradona: "Tenías al hombre bala"

En este contexto, el exjugador contó una imperdible anécdota con Maradona: “Yo soy el que erra el primer penal, mi idea era, ‘El Pelado (Fabien) Barthez uno va a atajar, por ahí hay una chance’. No sólo que no hubo una chance, tampoco hubo una foto porque se tiraba a lo contrario de donde iba la pelota, al cuarto penal dije, ‘Por favor por lo menos salí en la foto’", inició.

Luego, detalló lo que fue su encuentro con Maradona: "Nos encontrábamos en el mismo hotel y fue a través de mi mamá que en un momento me contactó y me dijo, ‘Bajá que te quiero presentar a una persona que me preguntaron por vos’. Diego estaba con su gente, bajé a una sala y ahí fue mi primer contacto con Diego”, explicó.

Además, agregó: “Me acuerdo de esa anécdota porque Diego lo saludó (a Barthes) muy a su manera y cuando entro me dice ‘David, era imposible y lo sabés, tenías al hombre bala en el arco se tiraba así, no sacaba las manos′”, contó entre risas el exdelantero.

trezeguet maradona.mp4