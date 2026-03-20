La magistral definición de Cherquis Bialo para explicar los múltiples rostros de Diego Maradona

Tras desglosar los brutales contrastes que forjaron la identidad de Maradona, la entrevista giró inevitablemente hacia la figura del astro rosarino. Con su habitual claridad, Cherquis Bialo separó las aguas analizando los entornos y las urgencias de cada época.

"Messi fue el hijo de su papá y es el hijo también de su mamá, es el hermano de sus hermanos: Messi es el mejor de sus compañeros, es el mejor jugador de fútbol del mundo de la actualidad, pero siempre estuvo en el rol lógico en que la vida lo puso", reflexionó el periodista.

Para Cherquis, el secreto del temperamento del capitán actual de la Selección radica en su historia personal: "Por no haber tenido a lo mejor alguna necesidad, algún hambre, alguna deuda pendiente, Messi tiene comportamientos absolutamente tan austeros y lógicos que nosotros los periodistas lo convertimos en un personaje que no es y para el cual no está preparado para ser".

La conclusión de su idea trazó la gran diferencia estructural entre los dos ídolos máximos: "Maradona fue el papá de sus padres, el papá de sus hermanos, el superamigo de los amigos, el protector de su protegido. Messi fue la criatura lógica que nació, se crio, se desarrolló, se desenvolvió y se consagró dentro de la contención con que un niño puede llegar a ser hombre".

El legado de Cherquis Bialo un maestro del periodismo

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Las palabras de Cherquis Bialo tienen el peso específico de quien ha narrado la historia grande del deporte nacional. Nacido en Montevideo e instalado en Buenos Aires a los 15 años, ingresó a El Gráfico en 1963 como becario.

Bajo el recordado seudónimo "Robinson", relató la era dorada del boxeo argentino, cubriendo las históricas veladas de Nicolino Locche, Carlos Monzón, Ringo Bonavena y Víctor Galíndez. Su pluma de oro lo llevó a ser el director de El Gráfico entre 1982 y 1990, etapa en la que la publicación alcanzó el increíble récord de 700 mil ejemplares vendidos tras la consagración en el Mundial de México 1986.

Ganador de cuatro premios Martín Fierro por su labor en radio y televisión, y galardonado con el Premio Konex, Cherquis Bialo también se desempeñó como vocero de la AFA bajo la presidencia de Julio Grondona desde 2009. Su voz y sus crónicas seguirán siendo una referencia ineludible para entender el deporte argentino.