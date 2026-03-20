Ernesto Cherquis Bialo: vida y obra de un maestro del periodismo

Escribió ‘Mi verdadera vida’, que todavía hoy es una referencia cuando se trata de conocer a Carlos Monzón, y con el Diego hizo lo propio en ‘Yo soy el Diego de la gente’, un retrato íntimo que atraviesa la sensibilidad del Diez y del propio Cherquis.

Así, con los años se transformó en un polemista incansable, en una figura magnética, imposible de ignorar en los medios gráficos, en la radio y en la televisión; incluso fue director de Medios de la AFA, colocándose en el centro de tensiones que asumió con la misma frontalidad con la que hablaba y escribía. Ser tibio no era lo suyo.

Cherquis falleció este viernes 20 de marzo, a las 21.56 horas; tenía 85 años, la mayoría de los cuales utilizó para convertirse en maestro y dejar una huella imborrable, un legado con las claves de lo que debe ser importante en el periodismo, cualquiera sea el tema: la gloria, la caída y, sobre todo, la redención.

maradona y cherquis Diego Armando Maradona y Ernesto Cherquis Bialo.