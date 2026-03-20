Ernesto Cherquis Bialo: vida y obra de un maestro del periodismo
Narrador inconfundible, polemista incansable, Cherquis deja al presente y a la posteridad un legado que merece ser recordado y hasta imitado.
Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo el 30 de septiembre de 1940 pero desde los 5 años vivió en Buenos Aires; fue en los conventillos de Almagro donde pasó su niñez, junto a sus padres inmigrantes, y de alguna manera forjó su arrolladora personalidad futura.
El barrio fue su escuela y el boxeo su temprana pasión, que mucho más tarde combinaría con la literatura para elaborar su característica épica del ring y, por extensión, de la narrativa deportiva a lo largo de su larguísima carrera.
Primero desembarcó en Clarín y luego llegó a El Gráfico, en la década de 1960, cuando el periodismo argentino vivía su edad dorada y el deportivo no podía ser menos. Sus crónicas, entonces, tenían tanto de relato como de poesía romántica pero también cruenta, como el boxeo mismo, como un cross directo a la mandíbula, al gusto de Roberto Arlt.
Con el tiempo y la experiencia, Cherquis hizo historia: pasó de escribir sobre eventos deportivos y deportistas a desarrollar historias profundamente humanas de personas que se volvían extraordinarias con triunfos inolvidables o derrotas catastróficas, destacando sus actos heroicos y su fragilidad.
Siempre desde un lugar de privilegio: estuvo en Zaire para la pelea Ali-Foreman, en Reikiavik para el duelo entre Fischer y Spassky, en todos los mundiales de fútbol que le tocó vivir, en las largas y masivas noches del Luna Park. Pelé, Monzón, Maradona, Bonavena, fueron solo algunos de sus notables interlocutores que, más que entrevistados, llegaron a ser confidentes y amigos.
Escribió ‘Mi verdadera vida’, que todavía hoy es una referencia cuando se trata de conocer a Carlos Monzón, y con el Diego hizo lo propio en ‘Yo soy el Diego de la gente’, un retrato íntimo que atraviesa la sensibilidad del Diez y del propio Cherquis.
Así, con los años se transformó en un polemista incansable, en una figura magnética, imposible de ignorar en los medios gráficos, en la radio y en la televisión; incluso fue director de Medios de la AFA, colocándose en el centro de tensiones que asumió con la misma frontalidad con la que hablaba y escribía. Ser tibio no era lo suyo.
Cherquis falleció este viernes 20 de marzo, a las 21.56 horas; tenía 85 años, la mayoría de los cuales utilizó para convertirse en maestro y dejar una huella imborrable, un legado con las claves de lo que debe ser importante en el periodismo, cualquiera sea el tema: la gloria, la caída y, sobre todo, la redención.
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