Una por una, todas las veces en que Diego Maradona defendió la Memoria, la Verdad y la Justicia

Uno de los primeros videos se puede ver a un joven Diego Maradona, en 1987, arribando para conocer por primera vez a su hija Dalma, y dando su opinión sobre las sublevaciones carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín: "Hay que defender siempre lo que uno siente, y lo que sentimos los argentinos hoy es la democracia, que es lo que nos merecemos", manifiesta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1726129683622739973&partner=&hide_thread=false 1987: Diego llega al país para conocer por primera vez a Dalma, quien había sido dada a luz en el país por expreso deseo de la familia. El contexto social no puede ser peor: un grupo de militares, liderados por Aldo Rico, se subleva al gobierno de Alfonsín. (+) https://t.co/uWrrcAzaqu — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) November 19, 2023

En el año 1994, Diego reconoce en una entrevista que cuando era chico criticó a Johan Cruyff por no jugar el mundial de 1978 por los crímenes de lesa humanidad que ocurrían en el país, pero que cuando entendió su posición lo "aplaudió".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1374557378415321088&partner=&hide_thread=false "Creo en la justicia social y que todos tenemos derecho a vivir".



1994: Años después de haber sido crítico, y reconociendo su ignorancia sobre el tema, Diego aplaude la decisión de Johan Cruyff de no asistir al mundial´78 realizado en la dictadura. pic.twitter.com/675OuY1ml8 — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2021

En 1992, Maradona ofrece una entrevista a un medio español y habla de los indultos a los militares y revalida el número de desaparecidos: "Algunos dicen: 'A Maradona le han perdonado' ¿De qué me han perdonado? ¿A cuánta gente asesiné? Hay 30.000 desaparecidos en mi país y los responsables están indultados. Todos libres para andar por Ibiza, Mallorca. Yo estuve un año entero sin poder salir de mi país".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1771747061802676443&partner=&hide_thread=false "Algunos dicen "A Maradona le han perdonado" ¿De qué me han perdonado? ¿A cuanta gente asesiné? Hay 30.000 desaparecidos en mi país y los responsables están indultados" (1992, entrevistado en Sevilla por Gianni Miná, gloria del periodismo italiano). pic.twitter.com/Kvq07nvi4q — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2024

Siempre provocador, en 1995, Maradona campeón de América con la Selección marca su diferencia con los que apoyan las medidas neoliberales y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida: "No se lo dedico a aquellos que no dejan que la Argentina crezca. A los buchones, a los caretas, los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, del cara de tortuga (Neustadt)... a esos no se los dedico", expresa ante América TV.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1506842928433573889&partner=&hide_thread=false "A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, del cara de tortuga (Neustadt) a esos no se los dedico"(1995). pic.twitter.com/i9CmVNaITQ — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2022

En 1996, en su vuelva a Boca, el Diez tiene una varias declaraciones en este sentido, durante una entrevista en TyC Sport señala: "Creo que tengo el derecho a hablar de todo. Ya estuvimos bastante callados con los militares. Los militares nos bajaron 27000 veces en el Puente La Noria con mi viejo y no sabíamos si llegábamos a casa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1756137457756639442&partner=&hide_thread=false "Creo que tengo el derecho a hablar de todo. Ya estuvimos bastante callados con los militares. Los militares nos bajaron 27000 veces en el Puente La Noria con mi viejo y no sabíamos si llegábamos a casa. (1996, entrevistado en Fútbol x Dos). pic.twitter.com/XxSiSHs2fu — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) February 10, 2024

Ese mismo año, más exactamente el 24 de marzo, como capitán del Xeneize se pliega al minuto de silencio por el golpe militar. También en el '96, declara: "Ni aunque esté muy mal el país aceptaría un gobierno militar. Hay que seguir luchando por la democracia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1639287955704500225&partner=&hide_thread=false Si hay imagen, hay video.



Salida de los equipos y minuto de silencio en el Boca 1-Platense 0 jugado en Vélez (local Boca por refacciones en la Bombonera). https://t.co/VVy7YCnTXr pic.twitter.com/zZieSJe48b — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2023

Otra video, pero de 1999, muestra a un Diego firmando autógrafos, dónde le echa en cara a Carlos Menem los indultos: "Lo que nunca le voy a perdonar es el indulto a los militares. Esto no lo voy a aceptar jamás por las madres de todos los chicos que desaparecieron".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1766548734198882640&partner=&hide_thread=false "Lo que nunca le voy a perdonar a Menem es el indulto a los militares. Esto no lo voy a aceptar jamás por las madres de todos los chicos que desaparecieron" (1999). pic.twitter.com/4v10W2Z5QZ — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 9, 2024

En el 2000, hablando de su etapa como conscripto, recuerda: "Los milicos nos hicieron dormir la siesta y salieron a cazar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1639255904464805890&partner=&hide_thread=false "Los milicos nos hicieron dormir la siesta y salieron a cazar" (2000).



1979: Diego versión CoLimBa (Correr, Limpiar, Barrer). pic.twitter.com/a7B909JdAv — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2023

Ya más cercano en el tiempo, durante su etapa al frente de Selección argentina, esta vez como DT, estuvo al frente de distintas campañas por la identidad junto a las Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando logra clasificarse al mundial de 2010, en conferencia de prensa observa: "La palabra proceso no me gusta. Proceso me suena a Videla, Galtieri".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1771754746505830754&partner=&hide_thread=false "La palabra proceso no me gusta. Proceso me suena a Videla, Galtieri" (2009, luego del triunfo del seleccionado argentino ante Uruguay en el Centenario por Eliminatorias para Sudáfrica 2010). pic.twitter.com/4nPri7Aq1A — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2024

Ya en el mundial de Sudáfrica, recibe a las recibe en la villa olímpica de Pretoria, y afirma: "Todos tenemos que apoyarlas y estar con ellas, y los que no quieren estar es porque se hacen los giles".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1685036948040138754&partner=&hide_thread=false Si hay frase, hay video.



Sucedió en Sudáfrica 2010, cuando las Abuelas fueron nominadas al Nobel de la Paz y visitaron al seleccionado en Pretoria. https://t.co/wXrwvnVQBG pic.twitter.com/F0M6qGKmOG — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) July 28, 2023

En otro video, ya siendo técnico de Gimnasia Esgrima de La Plata, le proclama a Hebe de Bonafini: "No los vamos a perdona, no. Yo no quiero un pacto de nada, a mi que no me vengan a hablar de ningún pacto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1771771090278211743&partner=&hide_thread=false Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. pic.twitter.com/La9Mcf2Cif — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2024

En una de sus últimas apariciones televisivas, se puede ver a un Diego con una remera de Perón y recuerda su paso por el Servicio Militar Obligatorio: "Videla es un bicho vigilante que me mandó a cortar el pelo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diego10Querido/status/1771755740107059365&partner=&hide_thread=false "Videla es un bicho vigilante que me mandó a cortar el pelo" (entrevistado por @MatiPelliccioni para Líbero) pic.twitter.com/vp2wYEt73o — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) March 24, 2024

En épocas de compadritos de calles virtuales, las palabras valientes de un pibe salido de Fiorito, que tuvo todo y nunca se cayó nada, reconfortan el alma.