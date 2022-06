VIDEO: El "Gol del Siglo" de Maradona a Inglaterra, desde todos los ángulos

Esa tarde, el "10" eludió a cinco rivales, Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y al arquero Shilton, en un corrida desaforada por la derecha para empujar la pelota cayéndose al fondo del arco. "Enrique me la da lejos del arco, pero tengo la suerte de encarar y ver que los ingleses no me podían parar, lo veo dudar a Fenwik y me tiró un manotazo, pero venía a 100 kilómetros por hora. A mi no me paraba nadie", relató después el Diez sobre su obra cumbre, el Gol del Siglo.