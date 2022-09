Video de Maradona: "Que Boca le gane a River es como..."

“A las 5.30 me dijo: ‘Papi, Boca ganó 3-0’. Y dije: ‘Se me cumplió el sueño, porque yo se lo había pedido a Dios’. Porque no hay nada más lindo que poder revertir. Nosotros vimos en Cuba cuando River le ganaba 2-1 a Boca y todo River festejaba, le hacía a la gente así, que festeje, como que ya estaba. Que iban a la Bombonera, como nos habían empatado 1-1 por el campeonato, entonces ya estaba la historia”, comenzó el ídolo argentino en una entrevista exclusiva subido a un avión.