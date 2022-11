Video: Wainraich y Chicho Serna revivieron la mítica pelea entre Maradona y Castrilli

Rápidamente, Serna respondió: "Marcelo, no te va a responder, él no te va a responder". Y el humorista completó: "Porque es un botón, por eso no me va a contestar. Sos un botón, Castrilli", cerró, a pura risa.

https://twitter.com/sebavdr/status/1593250354409656325 CASTRILLI MODO NO TE VA A CONTESTAR Y CHICHO ASISTIENDO.



Acá @sebawainraichok y @vueltamediaok metieron uno de los videos del año. pic.twitter.com/TPi4SPkioK — Seba Varela del Río (@sebavdr) November 17, 2022

QUÉ PASÓ EL DÍA DEL CRUCE ENTRE MARADONA Y CASTRILLI

Boca le ganaba a Vélez, pero el Fortín lo daría por 3 a 1 vuelta gracias a un discutido gol de Camps y a un tiro libre del gran José Luis Félix Chilavert. Al final del primer tiempo, el juez sancionó un dudoso penal de Mac Allister. Antes de su ejecución, Fabri vio la roja por protestar en la visita.

La hinchada del Xeneize no soportó las decisiones del juez y obligaron a suspender el partido por algunos minutos. Varios se colgaron y rompieron los alambrados de la popular visitante. Fue allí cuando Diego Maradona acusó a Castrilli por haber exagerado y pasó lo inesperado: también lo expulsó.

Y ahí se dio uno de los diálogos mas desopilantes de la historia del fútbol argentino. Maradona interpeló, a modo de suplica: "Explíqueme por qué, a ver. Maestro, ¿pero usted que está, muerto? No está muerto, explíqueme, por favor se lo pido. Estamos hablando como hombres, como seres humanos".

“¡No te va a contestar, no te va a contestar!”, trató de frenarlo el arquero Navarro Montoya. Pero Diego fue Diego como nunca y explotó: “¿No me va a contestar? Es un botón entonces. Es un hijo de puta”.