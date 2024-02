Diego Martínez juega al misterio: el 11 tentativo de Boca para visitar a River

El ex director técnico de Tigre y Huracán tendrá un examen de alto voltaje en su visita al estadio Monumental, en medio de un comienzo irregular y con muchos altibajos en el rendimiento, por lo que decidió jugar al misterio en los entrenamientos previos. Es por eso que no extrañó cuando mezcló titulares con suplentes a lo largo de la práctica de esta mañana en el Boca Predio para no dejar en claro quiénes serán los jugadores que saldrán desde las 17 del domingo a la cancha.