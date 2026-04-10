Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Belgrano vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Belgrano y Aldosivi se preparan para protagonizar un duelo clave desde las 21:00 en el Estadio Julio César Villagra, donde el equipo cordobés intentará hacerse fuerte ante su gente y cortar una seguidilla de resultados adversos que lo hicieron perder terreno en la tabla.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski apenas sumó un punto de los últimos nueve en juego. En los últimos cotejos, incluyó un empate sin goles en el clásico frente a Talleres, seguido de derrotas ante Racing por 2-1 y una dura goleada 3-0 frente a River en el Monumental. A pesar de ese bajón, el Pirata se mantiene en zona de clasificación, ocupando el quinto lugar con 19 unidades, aunque a siete puntos del líder Independiente Rivadavia.
Enfrente estará un equipo que atraviesa una realidad aún más compleja: el Tiburón no logró ganar en lo que va del torneo y se encuentra sumido en una crisis deportiva que preocupa. Desde la asunción del nuevo DT, el conjunto marplatense cayó por 2-0 ante Argentinos Juniors y luego empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultados que lo mantienen en la parte baja de la tabla. Actualmente se ubica en el anteúltimo puesto,
Formaciones de Belgrano vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernándes o Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández o Lautaro Gutiérrez. DT: Ricardo Zielinski.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya o Néstor Breitenbruch, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Franco Leys, Martín García; Alejandro Villarreal, Agustín Palavecino y Juniors Arias. DT: Israel Damonte.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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