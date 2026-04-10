Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Aldosivi

Enfrente estará un equipo que atraviesa una realidad aún más compleja: el Tiburón no logró ganar en lo que va del torneo y se encuentra sumido en una crisis deportiva que preocupa. Desde la asunción del nuevo DT, el conjunto marplatense cayó por 2-0 ante Argentinos Juniors y luego empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultados que lo mantienen en la parte baja de la tabla. Actualmente se ubica en el anteúltimo puesto,