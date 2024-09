Diego Milito viaja a Europa para reunirse con el presidente de la FIFA

Embed DIEGO MILITO VIAJA ESTA MANAÑA A EUROPA PARA REUNIRSE CON GIANNI INFANTINO, Presidente de FIFA.



@NachoGenovart pic.twitter.com/G8ftYAvs31 — Data Racing (@DataRacingOK) September 25, 2024

Sin lugar a dudas que se trata de un movimiento que ilusiona mucho a los hinchas de cara a su lucha electoral. Mientras tanto, el candidato aún no sabe si tendrá oposición en las elecciones de diciembre ya que Victor Blanco no se puede presentar para competir y el oficialismo deberá buscar una alternativa para no perder terreno en la política del club.

Por su parte, Milito cuenta con el apoyo de ocho agrupaciones: Racing Cambia, Más Racing, Movimiento 19 de Noviembre, Por y Para Racing, Todo por Racing, Agrupación La Acadé, Racing Vuelve y Racing de los Socios.

"Los que estamos detrás de Diego somos un grupo de personas que pensamos que el sueño de tener un Racing mejor sólo es posible si ponemos al escudo y al proyecto por delante de cualquier interés de construcción personal", indican en el comunicado que se viralizó en las redes sociales en los últimos días.

image.png