Hinchas de Independiente lanzaron elementos al banco de Racing: Rodrigo Rey se acercó a calmar

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos fue quien, con su gol a los 80 minutos de partido, dio cifras definitivas al encuentro a favor del “Rojo”, definiendo en el área chica tras un gran pase de Santiago Montiel.

Y fue Marcos Rojo, justamente, quien finalizado el partido en el que su equipo resultó perdidoso dio la nota, al realizar un polémico gesto a los hinchas locales, que celebraba la victoria tras la fallida actuación de la Academia, que incluso marró un tiro libre penal a través de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, que la “canchereó” picando un remate que terminó yéndose por encima del travesaño custodiado por Rodrigo Rey.

Cuando se retiraba de la cancha junto a sus compañeros, el defensor, ex Boca y ex Selección Argentina, saludó irónicamente a la tribuna que los abucheaba y realizó un polémico gesto, referido a un “equipo chico”, que no hizo más que exacerbar a los plateístas locales que celebraban la victoria obtenida por la mínima.

gesto rojo