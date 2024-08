La decisión que tomó Diego Milito tras anunciar su candidatura a presidente de Racing

Asimismo, el Príncipe contó en primera persona: "Finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales. La tomo con el corazón. pero también con la cabeza". Y agregó: "Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío".

La decisión que tomó Milito tras anunciar su candidatura en Racing

Luego de todo lo que se generó en torno a esta noticia que ilusiona mucho a los hinchas de la Academia, el exfutbolista actualizó los datos de su cuenta oficial de Instagram: "Hincha, socio y candidato a presidente de Racing Club", escribió.

Milito se pronunció en contra de las SAD

"Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Como siempre digo, lo mejor que tiene Racing es su gente. Nadie mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que sean parte y protagonistas de nuestro club", dejó en claro el referente racinguista.

Asimismo, aseguró: "Quiero dejar algo bien claro, Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño de llevar a Racing a lo mas alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar".

