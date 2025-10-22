Diego Placente confirmó la lista de la Selección Argentina Sub-17 para el Mundial de Qatar
Con José Castelau y Can Güner como los “europibes”, la lista de Diego Placente para el Mundial Sub 17 incluye jóvenes promesas y tres ausencias sorpresivas.
La Selección Argentina Sub 17 ya tiene definidos sus 21 convocados para el Mundial de Qatar, que se disputará del 3 al 27 de noviembre. Diego Placente anunció una nómina con base del equipo que ganó el Torneo de L’Alcudia, la presencia de dos futbolistas que militan en Europa y tres ausencias que llamaron la atención.
El entrenador apostó por la estructura que conquistó el Torneo de L’Alcudia, un certamen Sub 20 que el equipo argentino ganó pese a competir con jugadores dos años más jóvenes que sus rivales. En esa competencia, el plantel demostró un nivel sobresaliente, lo que terminó de definir la base de la convocatoria mundialista.
Entre las particularidades más destacadas aparecen los dos futbolistas que desarrollan su carrera en el exterior: José Castelau, arquero del Real Madrid Cadete, y Can Armando Güner, delantero del Borussia Monchengladbach. Este último nació en Alemania, fue parte de sus selecciones juveniles y eligió representar a Argentina por su madre, además de tener como segundo nombre “Diego” en honor a Maradona.
El listado también incluye a varios jóvenes que ya tuvieron roce profesional en el fútbol argentino. Entre ellos, el goleador Thomas De Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s) y Gastón Bouheir (Argentinos Juniors). Otro nombre destacado es el de Matías Satas (Boca Juniors), quien fue incluido recientemente en una lista elaborada por un medio inglés entre los 60 mejores talentos jóvenes del mundo. La emblemática camiseta número 10 será para Uriel Ojeda, la joya de San Lorenzo, que entrena con el plantel profesional y comenzó a sumar minutos en la Reserva dirigida por Alan Capobianco.
Más allá del entusiasmo por los convocados, el anuncio de Placente también generó sorpresa por las ausencias de tres jugadores que parecían tener su lugar asegurado en el plantel: Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente). Los tres futbolistas formaron parte del proceso previo y habían tenido participación destacada en amistosos y torneos preparatorios, pero finalmente quedaron fuera por decisiones futbolísticas.
Con el plantel confirmado, la Selección Argentina Sub 17 inicia la cuenta regresiva para el Mundial con el objetivo de repetir el protagonismo mostrado en los últimos torneos y pelear por el título en tierras qataríes.
Los convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17
Arqueros
- José Castelau (Real Madrid)
- Juan Manuel Centurión (Independiente)
- Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores
- Fernando Closter (Independiente)
- Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
- Simón Escobar (Vélez)
- Matías Satas (Boca)
- Mateo Martínez (Racing)
- Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
- Misael Zalazar (Talleres)
Mediocampistas
- Alejandro Tello (Racing)
- Santiago Espíndola (River)
- Felipe Pujol (Vélez)
- Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros
- Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
- Felipe Esquivel (River)
- Thomas De Martis (Lanús)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
