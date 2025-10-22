Diego Placente confirmó la lista de la Selección Argentina Sub-17 para el Mundial de Qatar

El listado también incluye a varios jóvenes que ya tuvieron roce profesional en el fútbol argentino. Entre ellos, el goleador Thomas De Martis (Lanús), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s) y Gastón Bouheir (Argentinos Juniors). Otro nombre destacado es el de Matías Satas (Boca Juniors), quien fue incluido recientemente en una lista elaborada por un medio inglés entre los 60 mejores talentos jóvenes del mundo. La emblemática camiseta número 10 será para Uriel Ojeda, la joya de San Lorenzo, que entrena con el plantel profesional y comenzó a sumar minutos en la Reserva dirigida por Alan Capobianco.