El conmovedor mensaje de la esposa de Diego Placente tras la final perdida ante Marruecos: "No pudo ser"

image

El chat íntimo y el cierre de un torneo inolvidable

La publicación incluyó también un breve chat de WhatsApp entre la pareja, donde el entrenador expresó su orgullo pese a la derrota: “Los chicos hicieron un lindo torneo”, escribió Placente, en un mensaje que refleja la emoción y la satisfacción por el rendimiento del equipo.

image

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 disputada en Santiago, con dos goles de Yassir Zabiri en el primer tiempo. Pese a la caída, la Selección dejó una gran imagen a lo largo del torneo, con una campaña destacada que volvió a llenar de ilusión al fútbol juvenil argentino.