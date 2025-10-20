El conmovedor mensaje de la esposa de Diego Placente tras la final perdida ante Marruecos: "No pudo ser"
La mujer del DT de la Selección Argentina Sub-20 expresó su orgullo por el equipo y destacó el esfuerzo silencioso en la formación de jóvenes futbolistas.
Luego de la derrota por 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20, la esposa de Diego Placente compartió un mensaje cargado de emoción y orgullo. En sus palabras, reflejó la tristeza por el resultado, la entrega del plantel y el compromiso del entrenador con la formación de nuevos talentos del fútbol argentino.
“No pudo ser. Todos queríamos algo que no llegó. La derrota duele. Se mete en los huesos, te deja sin aire y sin fuerza”, escribió la esposa del entrenador en sus redes sociales, tras el cierre del certamen en Chile. En el mismo posteo, recordó la reacción de sus hijos, que lloraron desconsolados al ver la caída de la Selección en la final.
La mujer de Placente también dedicó unas líneas a los jugadores del equipo, a quienes llamó “tus hijos del alma, que dejaron todo y ahora arman sus valijas para volver a sus clubes… ese es el lado B del fútbol profesional: el que casi nadie ve”.
En su publicación, destacó el esfuerzo silencioso de Diego Placente y la entrega con la que lideró al equipo durante el torneo. “Te vi sostenerlos, saludar a los rivales y al árbitro, y meterte al vestuario tapándote la cara para que no te viéramos llorar. A veces las cosas no salen como queremos. Como soñamos. Pero eso no borra el camino recorrido ni el propósito que te mueve”, expresó.
Recordó además que Placente lleva ocho años trabajando en juveniles y que, tras la experiencia con la Sub 20, volverá a conducir a la Sub 17. Con un mensaje esperanzador, cerró: “No salió como queríamos, pero eso no significa que no vaya a salir. Porque el que forma, siembra. Y el que siembra, tarde o temprano, ve florecer”.
El chat íntimo y el cierre de un torneo inolvidable
La publicación incluyó también un breve chat de WhatsApp entre la pareja, donde el entrenador expresó su orgullo pese a la derrota: “Los chicos hicieron un lindo torneo”, escribió Placente, en un mensaje que refleja la emoción y la satisfacción por el rendimiento del equipo.
Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 disputada en Santiago, con dos goles de Yassir Zabiri en el primer tiempo. Pese a la caída, la Selección dejó una gran imagen a lo largo del torneo, con una campaña destacada que volvió a llenar de ilusión al fútbol juvenil argentino.
