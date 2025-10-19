Los 11 de Diego Placente la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos

Placente no podrá contar con Valente Pierani ni Álvaro Montoro. El defensor de Estudiantes sufrió un esguince de rodilla en los cuartos de final ante México, mientras que el atacante de Botafogo se fracturó la clavícula y quedó fuera del resto del torneo. El resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones, sin molestias musculares ni sanciones, por lo que el cuerpo técnico dispondrá de su mejor formación para afrontar el compromiso decisivo.