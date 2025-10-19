Los 11 de Diego Placente la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos
El entrenador de la Selección Argentina recupera a Maher Carrizo y pondrá lo mejor para buscar el séptimo título de la categoría.
La Selección Argentina Sub 20 enfrentará este domingo a Marruecos, desde las 20.00, por la final del Mundial de la FIFA Chile 2025. El conjunto dirigido por Diego Placente llega en gran forma tras superar 1-0 a Colombia en semifinales y buscará conquistar su séptimo título mundial en la categoría.
El DT argentino cuenta con plantel casi completo y recupera a una de sus piezas clave: Maher Carrizo, delantero de Vélez, quien no pudo jugar el último partido por suspensión. Su regreso al once inicial aportará velocidad y desequilibrio en ataque, fundamentales para enfrentar a un rival físico y ordenado como el conjunto africano.
Placente no podrá contar con Valente Pierani ni Álvaro Montoro. El defensor de Estudiantes sufrió un esguince de rodilla en los cuartos de final ante México, mientras que el atacante de Botafogo se fracturó la clavícula y quedó fuera del resto del torneo. El resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones, sin molestias musculares ni sanciones, por lo que el cuerpo técnico dispondrá de su mejor formación para afrontar el compromiso decisivo.
La formación confirmada de Argentina vs. Marruecos
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
La Albiceleste buscará coronar una campaña impecable con un nuevo título y reafirmar su dominio histórico en el Mundial Sub 20, donde es el máximo campeón con seis conquistas. Sin lugar a dudas que se trata de un equipo que viene con un gran nivel y que tiene la oportunidad de quedar nuevamente en la historia.
Todas las finales del Mundial Sub-20 que disputó la Selección Argentina
- 1979 (Japón): De la mano de Maradona. Bajo la dirección de César Luis Menotti, Argentina conquistó su primer título al vencer a la Unión Soviética por 3-1. Diego fue la figura indiscutida del torneo y la final, siendo elegido el mejor jugador, mientras que Ramón Díaz fue el goleador.
- 1983 (México): La Única Derrota. Es el único traspié de la "Albiceleste" en una final de esta categoría. Cayeron 1-0 ante su clásico rival, Brasil, quedando con el subcampeonato.
- 1995 (Qatar): El Inicio de la Era Pekerman. Luego de 16 años, José Néstor Pekerman comenzó su ciclo dorado. Argentina se impuso 2-0 a Brasil con goles de Biagini y Guerrero, marcando el inicio de una hegemonía histórica.
- 1997 (Malasia): Segundo título de Pekerman: Con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar con figuras, el equipo nacional consiguió su segundo tercer copa de la categoría tras ganarle la final a Uruguay, pero eliminar a Inglaterra y a Brasil en la previa. En ese equipo estaban Lionel Scaloni y Diego Placente.
- 2001 (Argentina): Aplastante de local, en el tercer título de Pekerman: Arrasó ese equipo nacional, que ganó los siete partidos y lo tuvo a Javier Saviola como goleador, junto a figuras de renombre como Maxi Rodríguez y Andrés D'Alessandro.
- 2005 (Países Bajos): La Consagración de la "Pulga". Una de las finales más recordadas, donde un joven Lionel Messi se erigió como la figura del torneo, anotando goles en octavos, cuartos y semi, y un doblete de penal en la final ante Nigeria (2-1), en una victoria que le dio el quinto título a Argentina.
- 2007 (Canadá): El Agüero figura. Con Sergio "Kun" Agüero como figura y goleador, el equipo dirigido por Hugo Tocalli (sucesor de Pekerman) superó a República Checa por 2-1, confirmando la racha ganadora de la generación, y logrando el último título de la categoría.
