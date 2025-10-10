Diego "Pulpo" González dedicó su gol ante San Lorenzo a Miguel Ángel Russo: "Para vos, Miguel"
San Martín de San Juan logró un triunfo vital este viernes de cara a un eventual descenso y el artífice de la victoria recordó al entrenador fallecido.
Este viernes, San Martín de San Juan logró un importantísimo triunfo ante San Lorenzo por 1-0, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, que hasta el momento lo tenía último tanto en la tabla de promedios como en la anual. Con esta victoria, el Verdinegro quedó anteúltimo en ambas tablas -desplazando a Aldosivi a la última posición- y debe continuar por la senda del triunfo dado que, si hoy finalizara el certamen doméstico, descendería de igual manera.
El artífice del triunfo tan necesario como anhelado del Santo fue Diego "Pulpo" González, que emocionó a todos al dedicarle su gol a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que murió este miércoles, pero que también dirigió a Rosario Central (con múltiples etapas), Lanús (múltiples etapas y logró ascensos), Estudiantes de La Plata (varias etapas también y logró un ascenso), Vélez Sarsfield (en más de una oportunidad, consagrándose campeón del Clausura 2005), San Lorenzo, Racing, Colón y Los Andes.
"Para vos, Miguel", se pudo leer en los labios del Pulpo al momento de celebrar su tanto ante el Ciclón, convertido a los 77 minutos del duelo.
Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales y viralizarse, generando un nudo en la garganta a más de un futbolero.
Así fue el gol del Pulpo González para la victoria de San Martín de San Juan
Homenaje a Miguel Ángel Russo
Además de la dedicatoria del Pulpo, antes del inicio del encuentro se realizó un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Cómo llegaron San Lorenzo y San Martín (SJ) a este duelo
El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos seis encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús y la derrota ante San Martín de San Juan, el Ciclón se mantiene sexto en la Zona B con 16 puntos, a tiro de la clasificación.
En el plano institucional, la situación sigue siendo tensa. Marcelo Moretti retoma sus funciones como presidente luego de que la Cámara Civil aceptara la medida cautelar que consideró "irregular" la supuesta acefalía del club. Sin embargo, la polémica continúa: Ulises Morales, presidente de la Asamblea, advirtió a TyC Sports que la dirigencia deberá cumplir con la contracautela, exigiendo el comprobante de $40 millones de pesos requerido para tal fin.
Por su parte, la visita llegó en una situación desesperada: San Martín de San Juan ocupaba el último lugar en las tablas general y de promedios, lo que se vio modificado con esta victoria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario