Diego Simeone emocionó al hablar de Lionel Messi: "Nos enseñó a pelear y..."
El entrenador del Atlético de Madrid recordó el legado del capitán argentino después de su despedida de la Albiceleste y valoró tanto sus conquistas como su comportamiento a lo largo de más de dos décadas.
Diego Simeone le dedicó palabras cargadas de reconocimiento a Lionel Messi después de la despedida del capitán de la Selección Argentina. El entrenador del Atlético de Madrid aprovechó una conferencia de prensa para destacar la influencia que tuvo el rosarino en el fútbol nacional y subrayó que su legado va mucho más allá de los títulos conseguidos.
En la previa del encuentro entre el conjunto madrileño y Alavés por LaLiga de España, el Cholo se refirió a la trayectoria del Diez y puso el foco en una de las características que, a su entender, explican su importancia para varias generaciones de argentinos: la capacidad de insistir incluso en los momentos más complicados.
"Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo", afirmó el técnico, en una reflexión que sintetizó el valor que le atribuye a la carrera del capitán albiceleste. También expresó su agradecimiento por las alegrías que Messi le dio al país a lo largo de su recorrido con la camiseta nacional.
Simeone destacó los números y la trayectoria de Messi
Durante la conferencia, el entrenador argentino no se limitó a mencionar los éxitos deportivos del rosarino. También valoró la manera en la que logró sostener su nivel durante tantos años y la conducta que mostró dentro y fuera del campo de juego. "Fueron muchísimas alegrías", expresó Simeone al resumir lo que Messi representó para los hinchas argentinos.
Luego profundizó su análisis y resaltó la dimensión de una carrera que atravesó distintas generaciones, récords y desafíos futbolísticos: "Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años", sostuvo el entrenador.
Las palabras del Cholo reflejaron una mirada que trasciende las estadísticas. Para el director técnico del Atleti, la grandeza de la Pulga no se explica únicamente por sus goles, sus títulos o sus récords, sino también por la capacidad de mantenerse en la elite durante un período extraordinariamente prolongado.
El reconocimiento adquiere una relevancia especial porque el rosarino construyó su carrera en un contexto de exigencia permanente, tanto en los clubes como en la Selección Argentina. A pesar de las críticas y las dificultades que enfrentó en distintas etapas, terminó convirtiéndose en uno de los máximos referentes de la historia del deporte nacional.
Messi o Maradona: por qué el Cholo evitó elegir entre los dos
Uno de los momentos más destacados de las declaraciones llegó cuando le preguntaron por la comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, dos figuras que ocupan un lugar central en la historia del fútbol argentino. Simeone decidió no entrar en una discusión que suele despertar opiniones enfrentadas entre los aficionados.
En lugar de establecer una jerarquía, eligió destacar el privilegio que significó para el país contar con ambos futbolistas: "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", señaló.
El entrenador tuvo la posibilidad de compartir equipo con Maradona durante su carrera como futbolista, una experiencia que recordó al explicar por qué prefiere evitar las comparaciones. En el caso de Messi, aunque no coincidió con él dentro de un plantel, reconoció la magnitud de su recorrido y su impacto en el fútbol mundial.
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