Diego Simeone emocionó al hablar de Lionel Messi: "Nos enseñó a pelear y..."

Luego profundizó su análisis y resaltó la dimensión de una carrera que atravesó distintas generaciones, récords y desafíos futbolísticos: "Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años", sostuvo el entrenador.

Las palabras del Cholo reflejaron una mirada que trasciende las estadísticas. Para el director técnico del Atleti, la grandeza de la Pulga no se explica únicamente por sus goles, sus títulos o sus récords, sino también por la capacidad de mantenerse en la elite durante un período extraordinariamente prolongado.

El reconocimiento adquiere una relevancia especial porque el rosarino construyó su carrera en un contexto de exigencia permanente, tanto en los clubes como en la Selección Argentina. A pesar de las críticas y las dificultades que enfrentó en distintas etapas, terminó convirtiéndose en uno de los máximos referentes de la historia del deporte nacional.

Messi o Maradona: por qué el Cholo evitó elegir entre los dos

Uno de los momentos más destacados de las declaraciones llegó cuando le preguntaron por la comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, dos figuras que ocupan un lugar central en la historia del fútbol argentino. Simeone decidió no entrar en una discusión que suele despertar opiniones enfrentadas entre los aficionados.

En lugar de establecer una jerarquía, eligió destacar el privilegio que significó para el país contar con ambos futbolistas: "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", señaló.

El entrenador tuvo la posibilidad de compartir equipo con Maradona durante su carrera como futbolista, una experiencia que recordó al explicar por qué prefiere evitar las comparaciones. En el caso de Messi, aunque no coincidió con él dentro de un plantel, reconoció la magnitud de su recorrido y su impacto en el fútbol mundial.