Diego Simonet anunció su retiro de Los Gladiadores

En paralelo, ante la consulta de poder regresar al país y jugar junto a su hermano Sebastián, el Chino dejó la puerta abierta para cuando finalice su contrato en Francia: "Soy alguien que juega muy físico, con la velocidad. Quizás 35 o 36 es mucho para volver. Por ahora seguiremos allá, estos meses serán decisivos. Pero, ¿por qué no? Quizás en algún torneo me gustaría volver a jugar con mi hermano, que siempre fue mi ídolo".

Si bien el legado de Simonet excede a lo deportivo para el handball argentino, lo cierto es que los libros de la historia dirán que el Chino ganó cuatro medallas doradas en Tornes Panamericanos o Sur-Centro (2010, 2012, 2014 y 2020), tres medallas doradas en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023), tuvo tres participaciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024), y además fue parte del mejor puesto histórico de los Gladiadores en un Mundial de adultos (11°, en Egipto 2021).