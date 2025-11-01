Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, desde las 16:00, Barracas Central recibe a Argentinos Juniors en su estadio, el Claudio Fabián Tapia, en un partido que define gran parte de la temporada para ambos en el Torneo Clausura.
Para el "Guapo", que viene de seis juegos sin ganar y de una dura derrota 3-1 contra Boca, este partido de la fecha 14 es una final anticipada: necesita los tres puntos urgentemente, pues una victoria lo impulsaría desde su décimo puesto (con 18 unidades en la Zona A) directamente a la cima, mejorando sus chances tanto de clasificar a octavos de final como de asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.
El "Bicho", que también tiene 18 puntos, posee objetivos más ambiciosos: mira de reojo la tabla anual, donde es cuarto y está a tiro de la zona de repechaje para la Copa Libertadores. Sin embargo, su atención más inmediata está puesta en la histórica final de la Copa Argentina que jugará el miércoles 5 de noviembre contra Independiente Rivadavia, buscando terminar con una sequía de títulos de 15 años.
Probables formaciones del encuentro
Barracas: Marcos Ledesma; Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Nahuel Barrios, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Argentinos: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
