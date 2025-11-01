Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Argentinos Juniors

Para el "Guapo", que viene de seis juegos sin ganar y de una dura derrota 3-1 contra Boca, este partido de la fecha 14 es una final anticipada: necesita los tres puntos urgentemente, pues una victoria lo impulsaría desde su décimo puesto (con 18 unidades en la Zona A) directamente a la cima, mejorando sus chances tanto de clasificar a octavos de final como de asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.