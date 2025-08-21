Reunión previa: las advertencias que pudieron haber evitado la violencia en Independiente

De manera que se autorizó previamente la presencia de efectivos policiales dentro del estadio. Sin embargo, dentro del LDA solo había 14 personas de APREVIDE, Policía, Seguridad Privada y controles de acceso. Todo apuntaba al desastre.

En ese sentido, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la Policía provincia tenía la potestad de ingresar al Libertadores de América, pero decidieron no hacerlo para evitar un caos mayor, ya que fue convocada cuando la violencia se había desatado.

"La policía tiene que restaurar el orden y actúa evaluando el uso racional de la fuerza, que significa minimizar los daños. Acá hay una cuestión de mérito y oportunidad. La decisión de suspender el partido fue de la Conmebol", indicó en diálogo con C5N.