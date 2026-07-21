Nacional vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Matador inicia la serie de playoffs frente al conjunto uruguayo en Montevideo, con el objetivo de dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y dar el primer paso rumbo a los octavos de final.
Tigre afrontará este martes uno de los compromisos más importantes del semestre cuando visite a Nacional de Uruguay por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y marcará el inicio de una serie que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del torneo organizado por la Conmebol.
El equipo dirigido por Diego Dabove llega a esta instancia con la necesidad de recuperarse rápidamente después del golpe sufrido en la Copa Argentina. La derrota por 1-0 frente a Independiente Rivadavia en los 16avos de final significó una eliminación inesperada que dejó al Matador sin uno de los objetivos de la temporada, por lo que ahora todas las energías están puestas en la competencia internacional.
Más allá de ese traspié, tuvo una campaña sólida durante la fase de grupos de la Sudamericana. Finalizó segundo en la Zona A con nueve puntos, solamente por detrás de Macará de Ecuador, resultado que le permitió acceder a la instancia de repechaje, donde deberá superar a uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores para seguir en carrera.
Del otro lado estará un Nacional que tampoco atraviesa su mejor presente. El conjunto uruguayo desembarcó en la Sudamericana luego de terminar tercero en el Grupo B de la Libertadores, detrás de Coquimbo Unido y Deportes Tolima, y buscará transformar el certamen en una oportunidad para salvar la segunda parte del año.
En el ámbito local, el Bolso tampoco logró encontrar regularidad. En su última presentación cayó 2-1 como local frente a Montevideo Wanderers y actualmente ocupa el tercer puesto del Grupo B del Torneo Intermedio uruguayo con diez unidades, lejos del protagonismo que acostumbra tener en el campeonato doméstico.
Ese contexto convierte la serie en un desafío trascendental para ambos equipos. Tanto el local como la visita llegan con la obligación de reaccionar futbolísticamente y saben que un buen resultado en la ida puede ser determinante para encaminar la clasificación.
El conjunto argentino intentará hacerse fuerte desde el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo uruguayo. Por su parte, Nacional intentará imponer condiciones desde el comienzo apoyado por su gente en uno de los escenarios más tradicionales del continente. El Gran Parque Central volverá a recibir un partido internacional con la expectativa de que el equipo consiga una diferencia antes de la revancha.
Nacional vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones
- Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Nacional vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Gran Parque Central.
- Árbitro: Carlos Bentancur (COL).
- VAR: Leonardo Mosquera (COL).
- TV: DSports.
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