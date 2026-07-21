Nacional vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Ese contexto convierte la serie en un desafío trascendental para ambos equipos. Tanto el local como la visita llegan con la obligación de reaccionar futbolísticamente y saben que un buen resultado en la ida puede ser determinante para encaminar la clasificación.

El conjunto argentino intentará hacerse fuerte desde el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar el equipo uruguayo. Por su parte, Nacional intentará imponer condiciones desde el comienzo apoyado por su gente en uno de los escenarios más tradicionales del continente. El Gran Parque Central volverá a recibir un partido internacional con la expectativa de que el equipo consiga una diferencia antes de la revancha.

Nacional vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez. Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Nacional vs. Tigre: otros datos