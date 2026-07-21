El primer gesto de liderazgo de Nicolás Otamendi en River que sorprendió a todos
El defensor decidió resignar los días de descanso que le correspondían tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina y se sumará inmediatamente al plantel millonario.
Nicolás Otamendi todavía no debutó oficialmente con la camiseta de River, pero ya dio una clara muestra del liderazgo que buscará aportar en su regreso al club. El defensor decidió no tomarse vacaciones tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina y se puso inmediatamente a disposición de Eduardo Coudet para el inicio del Torneo Clausura.
El Millonario atraviesa un momento delicado luego de la inesperada eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina, por lo que necesita cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el segundo semestre. En ese contexto, el campeón del mundo en Qatar 2022 tomó una decisión que fue muy bien recibida puertas adentro.
Otamendi había firmado su contrato con River antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo y, una vez finalizada la participación de la Albiceleste, se comunicó con el cuerpo técnico para informar que ya se encuentra disponible para incorporarse al plantel.
El experimentado zaguero tenía la posibilidad de tomarse algunos días de descanso luego del importante desgaste físico que implicó el Mundial. Incluso, fue protagonista de la final frente a España al ingresar por Lisandro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y disputar gran parte del encuentro, que además se extendió hasta el tiempo suplementario.
Sin embargo, el defensor optó por resignar sus vacaciones y comenzar a trabajar cuanto antes bajo las órdenes del "Chacho" Coudet, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al debut de River en el Torneo Clausura, que será el próximo sábado frente a Barracas Central. Su presencia entre los titulares dependerá de la evaluación que realice el entrenador durante los próximos entrenamientos, aunque la decisión del futbolista ya fue interpretada como una primera señal del compromiso con el proyecto deportivo del club.
Montiel y Quintero se sumarán a River en los próximos días
La situación de Gonzalo Montiel será diferente. El lateral derecho, que fue titular en la final del Mundial, sí gozará de algunos días de descanso antes de reincorporarse al plantel. La idea es que vuelva sobre el cierre de la semana para comenzar a trabajar con el grupo. Por su parte, Juan Fernando Quintero también se sumará en las próximas horas. El colombiano ya finalizó su participación en la Copa del Mundo y este jueves se integrará a los entrenamientos de River.
Tras el golpe sufrido en la Copa Argentina, el conjunto de Núñez ya apunta todos sus cañones al Torneo Clausura y a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En ese contexto, Nicolás Otamendi dejó en claro que está dispuesto a asumir responsabilidades desde el primer día y que no piensa perder tiempo en su esperado regreso al club.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario