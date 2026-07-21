El primer gesto de liderazgo de Nicolás Otamendi en River que sorprendió a todos

#River ¡OTAMENDI se puso a disposición del Cuerpo Técnico!



Ahora decide Eduardo Coudet, si utilizarlo a la brevedad o no.



Todos los futbolistas afectados al mundial, tienen días de descanso disponibles.



Así lo contamos en @TyCSports pic.twitter.com/o3v8eMh583 — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) July 21, 2026

Montiel y Quintero se sumarán a River en los próximos días

La situación de Gonzalo Montiel será diferente. El lateral derecho, que fue titular en la final del Mundial, sí gozará de algunos días de descanso antes de reincorporarse al plantel. La idea es que vuelva sobre el cierre de la semana para comenzar a trabajar con el grupo. Por su parte, Juan Fernando Quintero también se sumará en las próximas horas. El colombiano ya finalizó su participación en la Copa del Mundo y este jueves se integrará a los entrenamientos de River.

Tras el golpe sufrido en la Copa Argentina, el conjunto de Núñez ya apunta todos sus cañones al Torneo Clausura y a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En ese contexto, Nicolás Otamendi dejó en claro que está dispuesto a asumir responsabilidades desde el primer día y que no piensa perder tiempo en su esperado regreso al club.