Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó como escolta de la Zona A

De esta manera, con goles de Agustín Colazo, Fernández en contra y Marcelo Estigarribia, el "Tatengue" se impuso de local y quedó como escolta del grupo, para que a su vez, equipos como Racing y Boca salgan de la zona de playoffs. Con el encuentro 2-0, el arquero Tagliamonte atajó un penal.