Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó como escolta de la Zona A
Con un 3-0 de local, el "Tatengue" cortó su mala racha ante un "Halcón" que si ganaba se subía a la cima en soledad. El grupo quedó apretadísimo.
Unión de Santa Fe goleó 3-0 Defensa y Justicia este martes por la tarde en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro enfrentaba a dos equipos con realidades opuestas pero con un mismo objetivo: volver a ganar para posicionarse entre los líderes de la Zona A. El "Halcón" tenía la chance de, con una victoria, subirse a la cima del grupo.
De esta manera, con goles de Agustín Colazo, Fernández en contra y Marcelo Estigarribia, el "Tatengue" se impuso de local y quedó como escolta del grupo, para que a su vez, equipos como Racing y Boca salgan de la zona de playoffs. Con el encuentro 2-0, el arquero Tagliamonte atajó un penal.
El conjunto dirigido por Leonardo Madelón venía con un momento complicado. Tras haber alcanzado la punta del campeonato, había caído en un pozo futbolístico y sumaba cuatro partidos sin victorias, con dos empates y dos derrotas consecutivas. L
Defensa y Justicia, por su parte, llegaba con otro ánimo. El equipo de Mariano Soso venía con cierta regularidad en las últimas fechas y, con una seguidilla de tres encuentros sin perder ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, con los que logró escalar hasta los primeros puestos.
Unión vs. Defensa y Justicia: formaciones
- Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Madelón.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Unión vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Daniel E. Zamora.
- TV: ESPN Premium.
