El seleccionado danés llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 4-1 frente a Portugal, en condición de visitante. Gracias a ese triunfo, alcanzó los nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, y se ubica en el segundo puesto. Por eso, buscará sumar al menos un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final.