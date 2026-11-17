Dinamarca vs. Noruega, por la Nations League: horario, formaciones y TV
El conjunto danés buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final, mientras que Noruega necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a la próxima ronda.
Dinamarca recibe a Noruega este martes, desde las 16.45 (hora argentina), en el estadio Parken de Copenhague, por la sexta y última fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League. El encuentro, que define qué seleccionado se mete en la próxima instancia, será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium.
El seleccionado danés llega a este compromiso después de conseguir una importante victoria por 4-1 frente a Portugal, en condición de visitante. Gracias a ese triunfo, alcanzó los nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, y se ubica en el segundo puesto. Por eso, buscará sumar al menos un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final.
Por su parte, Noruega viene de vencer 3-1 a Gales y acumula seis unidades, con dos victorias y tres derrotas. El equipo nórdico, que cuenta con figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, necesita sumar para mejorar su posición en la tabla y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Formaciones de Dinamarca vs. Noruega por la Nations League
- Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.
- Noruega: Egil Selvik; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland. DT: Ståle Solbakken.
Horario y televisación
- Horario: 16.45 (Argentina).
- Estadio: Parken, Copenhague.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: ESPN 4 y Disney+ Premium.
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