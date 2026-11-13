Portugal vs. Dinamarca, por la Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado portugués afronta su primer compromiso tras la salida de Ronaldo luego de 23 años de trayectoria internacional. Juegan este sábado en Braga.
Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado, desde las 16:45 (hora argentina), en el Estádio Municipal de Braga, por la quinta fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por Disney+ Premium, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos de la competencia de selecciones.
El seleccionado portugués, vigente campeón de la competencia, lidera el Grupo A4 con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas, y ya tiene garantizada su clasificación a los cuartos de final. Además, solamente necesita un empate para confirmar el liderazgo. Será su primer compromiso desde la salida de Cristiano Ronaldo de la selección, luego de 23 años de trayectoria internacional.
Por su parte, Dinamarca afronta una prueba de peligro con la intención de sumar y acercarse a la clasificación. El conjunto conducido por Brian Riemer ocupa el segundo lugar con seis unidades, mientras que Gales y Noruega tienen tres puntos cada uno. De esta manera, los daneses buscarán defender su posición en el Grupo A4 para avanzar a la siguiente instancia del certamen.
Formaciones de Portugal vs. Dinamarca por la Nations League
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Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares; João Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.
Dinamarca: Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle; Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.
Horario y televisación
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Horario: 16:45 (hora argentina).
Estadio: Estádio Municipal de Braga.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
- TV: Disney+ Premium.
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