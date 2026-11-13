Portugal vs. Dinamarca, por la Nations League: horario, formaciones y TV

Por su parte, Dinamarca afronta una prueba de peligro con la intención de sumar y acercarse a la clasificación. El conjunto conducido por Brian Riemer ocupa el segundo lugar con seis unidades, mientras que Gales y Noruega tienen tres puntos cada uno. De esta manera, los daneses buscarán defender su posición en el Grupo A4 para avanzar a la siguiente instancia del certamen.