La Selección de Portugal hará un homenaje especial por Cristiano Ronaldo ante Dinamarca
El seleccionado portugués despedirá a su máximo referente con distintas muestras de reconocimiento. La UEFA autorizó las iniciativas.
Aunque Cristiano Ronaldo ya no estará en la cancha, su presencia será central en el partido que Portugal disputará este sábado frente a Dinamarca por la quinta fecha de la Nations League. Después de anunciar su retiro de la selección, el máximo ídolo del fútbol portugués recibirá un reconocimiento especial de sus excompañeros.
Según informó el diario Record, los futbolistas lusos saldrán al campo de juego con la camiseta número 7, en lugar de sus dorsales habituales. El encuentro comenzará a las 16.45 (hora argentina) en el Estadio Municipal de Braga.
Pero el homenaje no terminará con ese gesto. Cuando el reloj marque los siete minutos, los hinchas también participarán de una ovación simbólica desde las tribunas. Las dos iniciativas cuentan con la autorización de la UEFA.
La habitación de Cristiano Ronaldo permanecerá vacía en la concentración
La despedida también tendrá un detalle fuera del estadio. La Federación Portuguesa decidió mantener desocupada la habitación que Cristiano utilizaba habitualmente durante las concentraciones en la Ciudad del Fútbol.
La propuesta surgió de una reunión realizada el jueves entre el presidente de la Federación, Pedro Proença; el entrenador Jorge Jesus; y los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.
Los números históricos de CR7 en Portugal
El delantero cerró su ciclo internacional después de 23 años, con 234 partidos y 146 goles, dos registros récord en el fútbol masculino de selecciones. Además, conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.
En lo deportivo, el equipo de Jorge Jesus llega como líder del Grupo A4, con 12 puntos. Dinamarca suma seis, mientras que Gales y Noruega tienen tres cada uno. Portugal ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y necesita apenas un empate para garantizar el primer puesto.
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