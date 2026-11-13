La Selección de Portugal hará un homenaje especial por Cristiano Ronaldo ante Dinamarca

Los números históricos de CR7 en Portugal

El delantero cerró su ciclo internacional después de 23 años, con 234 partidos y 146 goles, dos registros récord en el fútbol masculino de selecciones. Además, conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025.

En lo deportivo, el equipo de Jorge Jesus llega como líder del Grupo A4, con 12 puntos. Dinamarca suma seis, mientras que Gales y Noruega tienen tres cada uno. Portugal ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y necesita apenas un empate para garantizar el primer puesto.