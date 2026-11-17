“El homenaje debió haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor“, fueron las palabras elegidas por Aveiro antes de apuntar contra todos los miembros de la Selección de Portugal. “No, (Cristiano no fue respetado ni recibió cariño) por ninguno de sus compañeros. Sentí eso, él no fue respetado. Ni por sus colegas. Mi relación con Jorge Jesus es igual a la suya”.