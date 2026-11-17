La madre de Cristiano Ronaldo, contra Portugal tras el 1-4 con Dinamarca: "Estaba contenta"
Dolores Aveiro dijo que la goleada de Dinamarca en la Nations League fue merecida y que Cristiano Ronaldo no fue respetado en la Selección de Portugal.
Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, criticó con dureza a la Selección de Portugal en las últimas horas. En una entrevista con un canal portugués, habló de la derrota 1-4 como local ante Dinamarca por la Nations League. Dijo que el resultado fue merecido y que “estaba contenta por ello”. Sin lugar a dudas que se trararon de declaraciones que no pasaron para nada desapercibidas y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Qué dijo la madre de Cristiano Ronaldo sobre Portugal
Aveiro no se quedó en el resultado. Sostuvo que su hijo no fue respetado en la Selección, y que eso incluye a sus propios compañeros de equipo. También se quejó de un homenaje a Cristiano. Según ella, debería haberse hecho con el jugador presente.
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Frente a eso, la madre del delantero contrapuso al Sporting de Lisboa, el club donde se formó Cristiano. Afirmó que es ahí donde le van a rendir homenaje y donde, a su entender, se reconoce lo que vale y todo lo que pudo demostrar en una exitosa carrera que, poco a poco, está llegando a su fin por cuestiones lógicas de edad.
“El homenaje debió haberse realizado en su presencia. Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor“, fueron las palabras elegidas por Aveiro antes de apuntar contra todos los miembros de la Selección de Portugal. “No, (Cristiano no fue respetado ni recibió cariño) por ninguno de sus compañeros. Sentí eso, él no fue respetado. Ni por sus colegas. Mi relación con Jorge Jesus es igual a la suya”.
Sin respuesta de la Selección de Portugal por los dichos de la madre de Cristiano Ronaldo
Por ahora, nadie de la Federación Portuguesa, del cuerpo técnico ni del plantel respondió a las declaraciones. La derrota ante Dinamarca, por 4-1 y en casa, fue uno de los golpes más fuertes de Portugal en la Nations League.
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