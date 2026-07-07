Diputados declaró feriado durante el partido de la Selección Argentina de cuartos de final del Mundial 2026
Una localidad de Buenos Aires tendrá feriado el sábado 11 de julio, coincidiendo con el partido de cuartos de final de la Selección Argentina del Mundial 2026.
El infarto de los octavos de final ya quedó atrás y la ilusión crece en todo el país. Mientras el equipo nacional aguarda su partido, una pequeña localidad bonaerense recibió una gran noticia: tendrán un feriado oficial para ver a la Selección Argentina, permitiéndoles disfrutar del encuentro del Mundial 2026 con total tranquilidad.
El feriado en la provincia de Buenos Aires
El nuevo día festivo alcanza exclusivamente a los habitantes de Ingeniero Balbín, también conocida como Villa Roth, una localidad perteneciente al partido de General Pinto en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este descanso fue decretado con motivo del aniversario fundacional del pueblo, tal como permite la normativa bonaerense en estas fechas tan significativas para la comunidad.
Según un proyecto de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la fecha de su fundación se remonta al 11 de julio del año 1908. La estación ferroviaria, que le da el nombre oficial al lugar, recuerda al Ingeniero Valentín Balbín, quien se desempeñó como Ministro de Hacienda de la provincia.
A qué hora juega la Selección Argentina en el Mundial 2026
Gracias a la declaración de Interés Legislativo por su aniversario, los vecinos de esta pequeña comunidad —que en la actualidad cuenta con pocos habitantes y se encuentra a 40 km de la ciudad de General Pinto por camino de tierra— no tendrán obligaciones laborales durante el inicio del fin de semana.
Así, los pobladores podrán concentrarse plenamente en el sueño del bicampeonato que se trasladará a una nueva sede. Agendalo: el trascendental encuentro de los cuartos de final se disputará el próximo sábado 11 de julio de 2026 a las 22:00 horas (horario de la Argentina), permitiendo que todo el pueblo celebre por partida doble.
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