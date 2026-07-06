Sin bancos por 114 horas por la Ley N° 27.399, el Decreto Nº 614/2025 y la Resolución N° 164/2025
Por el fin de semana largo del 9 de julio, no habrá atención en los bancos de todo el país. Conocé los detalles de la medida y cuándo reabren sus puertas.
Los usuarios de las entidades financieras deberán anticipar sus trámites. Debido al nuevo fin de semana largo, los bancos estarán cerrados. Según el Banco Central, esta pausa en la atención de los bancos afectará a todo el territorio nacional, retomando la actividad habitual recién la próxima semana hábil.
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El cronograma oficial que deja sin bancos al país
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) detalló las fechas exactas en las que las entidades financieras de la República Argentina no funcionarán durante el año 2026. Esta inactividad se fundamenta en lo establecido por la Ley N° 27.399, el Decreto N° 614/2025 y la Resolución N° 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El cese de la atención presencial abarcará los siguientes días consecutivos:
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Jueves 9 de julio: Feriado Nacional por el Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: Día no laborable con fin turístico.
Al sumarse el sábado 11 y el domingo 12 de julio, el período completo de cierre presencial comenzará el miércoles 8 a las 16:00 horas y finalizará el lunes 13 a las 10:00 horas, acumulando un total de 114 horas sin atención por ventanilla. Durante este lapso extralargo, los clientes deberán utilizar canales digitales, aplicaciones móviles y cajeros automáticos para realizar transferencias, pagos y extracciones de efectivo.
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