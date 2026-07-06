Sin bancos por 114 horas por la Ley N° 27.399, el Decreto Nº 614/2025 y la Resolución N° 164/2025

El cronograma oficial que deja sin bancos al país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) detalló las fechas exactas en las que las entidades financieras de la República Argentina no funcionarán durante el año 2026. Esta inactividad se fundamenta en lo establecido por la Ley N° 27.399, el Decreto N° 614/2025 y la Resolución N° 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.