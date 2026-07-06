La Ley 27.399 es clara sobre el feriado del 10 de julio: a quiénes les corresponde

¿El viernes 10 de julio es feriado?

La diferencia más importante está en el régimen laboral y en la forma en que se remunera cada jornada. En un feriado nacional, como ocurre el 9 de julio, se aplican las mismas reglas que para un domingo. Por ese motivo, quienes deban trabajar ese día tienen derecho a percibir el doble de su salario habitual por las horas trabajadas.

La situación cambia en el caso del día no laborable con fines turísticos. En estas fechas, queda a criterio del empleador determinar si la empresa o el establecimiento abrirá con normalidad o suspenderá sus actividades.

En caso de que el empleado trabaje durante un día no laborable, cobrará su remuneración habitual, ya que la legislación no establece un pago extra como sí sucede durante los feriados nacionales.

Calendario de feriados 2026

Todavía quedan varios feriados que darán lugar a fines de semana largos durante el resto del año:

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto , por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín .

, por el . Del sábado 10 al lunes 12 de octubre , por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

, por el . Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre , luego del traslado del Día de la Soberanía Nacional .

, luego del traslado del . Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre, con motivo de Navidad.

Fines de semana extralargos que quedan en 2026

Además, el calendario contempla dos oportunidades para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso:

Del jueves 9 al domingo 12 de julio , gracias al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable turístico del viernes 10.

, gracias al por el y al del viernes 10. Del sábado 5 al martes 8 de diciembre, ya que el lunes 7 será día no laborable y el martes 8 se celebrará el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

El Gobierno, otra vez genera polémicas con los feriados.

Feriados inamovibles que restan en 2026

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia .

. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María .

. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín . Aunque se trata de un feriado trasladable, este año se mantiene en su fecha original.

. Aunque se trata de un feriado trasladable, este año se mantiene en su fecha original. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural . Tampoco sufrirá modificaciones en 2026, ya que coincide con un lunes.

. Tampoco sufrirá modificaciones en 2026, ya que coincide con un lunes. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el 20 de noviembre, pero fue trasladada para conformar un fin de semana largo.

Días no laborables turísticos que restan en 2026