La Ley 27.399 es clara sobre el feriado del 10 de julio: a quiénes les corresponde
La próxima semana llega un feriado nacional que se combina con un día no laborable y abre la posibilidad de disfrutar un descanso extralargo para argentinos.
Con la llegada de julio, crece el interés por saber cuándo será el próximo feriado y qué posibilidades habrá de disfrutar un descanso extendido. El Día de la Independencia ofrecerá la oportunidad de tener un fin de semana extralargo para quienes también tengan libre el día no laborable dispuesto por el Gobierno nacional.
El calendario oficial de feriados y días no laborables para 2026 en Argentina fue establecido por la Ley 27.399 y los días con fines turísticos decretados por la Jefatura de Gabinete.
El jueves 9 de julio será feriado nacional en todo el país por la conmemoración de la Declaración de la Independencia, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.
A su vez, el viernes 10 de julio fue declarado día no laborable con fines turísticos, según el calendario oficial. La medida busca incentivar el movimiento turístico y favorecer las escapadas durante esa semana.
Gracias a esta combinación de feriado y día no laborable, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, lo que permitirá organizar viajes o actividades recreativas durante el fin de semana extralargo.
¿El viernes 10 de julio es feriado?
La diferencia más importante está en el régimen laboral y en la forma en que se remunera cada jornada. En un feriado nacional, como ocurre el 9 de julio, se aplican las mismas reglas que para un domingo. Por ese motivo, quienes deban trabajar ese día tienen derecho a percibir el doble de su salario habitual por las horas trabajadas.
La situación cambia en el caso del día no laborable con fines turísticos. En estas fechas, queda a criterio del empleador determinar si la empresa o el establecimiento abrirá con normalidad o suspenderá sus actividades.
En caso de que el empleado trabaje durante un día no laborable, cobrará su remuneración habitual, ya que la legislación no establece un pago extra como sí sucede durante los feriados nacionales.
Calendario de feriados 2026
Todavía quedan varios feriados que darán lugar a fines de semana largos durante el resto del año:
- Del sábado 15 al lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, luego del traslado del Día de la Soberanía Nacional.
- Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre, con motivo de Navidad.
Fines de semana extralargos que quedan en 2026
Además, el calendario contempla dos oportunidades para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso:
- Del jueves 9 al domingo 12 de julio, gracias al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable turístico del viernes 10.
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre, ya que el lunes 7 será día no laborable y el martes 8 se celebrará el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Feriados inamovibles que restan en 2026
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables que quedan en 2026
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Aunque se trata de un feriado trasladable, este año se mantiene en su fecha original.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Tampoco sufrirá modificaciones en 2026, ya que coincide con un lunes.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el 20 de noviembre, pero fue trasladada para conformar un fin de semana largo.
Días no laborables turísticos que restan en 2026
- Viernes 10 de julio.
- Lunes 7 de diciembre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario