La probable formación de Boca ante Atlético Mineiro

Mientras espera novedades sobre Delgado, el Vasco continúa trabajando en la conformación del equipo titular para la final de la Copa Sudamericana. Otra situación que sigue de cerca es la de Lautaro Blanco, quien tampoco se entrenó a la par de sus compañeros, aunque se espera que pueda integrar la defensa en Barranquilla.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores o Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La presencia de Delgado dependerá de su evolución y de los resultados médicos. En una semana decisiva, el club de la Ribera espera no perder a uno de sus principales jugadores antes del enfrentamiento que definirá el título internacional.