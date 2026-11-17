Dolor de cabeza para Boca antes de la final ante Atlético Mineiro: qué pasó con Milton Delgado
El mediocampista encendió las alarmas durante la última práctica del Xeneize en Ezeiza, a pocos días de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.
Boca recibió una noticia que generó preocupación en la preparación para la final de la Copa Sudamericana 2026: Milton Delgado no pudo completar el entrenamiento de este martes en el predio de Ezeiza y deberá someterse a estudios médicos para determinar el origen de la molestia física.
El mediocampista es una pieza importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena y su presencia ante Atlético Mineiro es uno de los temas que ahora sigue de cerca el cuerpo técnico. Según trascendió, la decisión de realizarle estudios se tomó por precaución y, en principio, no habría indicios de que se trate de una lesión de gravedad.
De todas maneras, el diagnóstico será determinante para conocer cómo evoluciona y si podrá estar disponible para el compromiso del sábado en Barranquilla. La información fue confirmada por el periodista Diego Monroig, quien explicó en ESPN: "Hay un jugador titular que no pudo terminar la práctica y por una cuestión de precaución lo mandaron a hacer estudios. Ese jugador es Milton Delgado".
Por qué Milton Delgado es una pieza clave para Boca
La posible baja del volante representaría un inconveniente importante para Arruabarrena. Delgado se consolidó como uno de los futbolistas fundamentales del mediocampo y construyó una sociedad destacada con Leandro Paredes. Su rendimiento también quedó reflejado en el Superclásico, donde tuvo una actuación sobresaliente y fue elegido como el mejor jugador del partido.
Por ahora, el cuerpo técnico mantiene la expectativa de poder contar con él para enfrentar al conjunto brasileño. Los resultados de los estudios permitirán determinar si puede continuar con la preparación normalmente o si deberá modificar sus cargas de trabajo.
La probable formación de Boca ante Atlético Mineiro
Mientras espera novedades sobre Delgado, el Vasco continúa trabajando en la conformación del equipo titular para la final de la Copa Sudamericana. Otra situación que sigue de cerca es la de Lautaro Blanco, quien tampoco se entrenó a la par de sus compañeros, aunque se espera que pueda integrar la defensa en Barranquilla.
La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores o Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
La presencia de Delgado dependerá de su evolución y de los resultados médicos. En una semana decisiva, el club de la Ribera espera no perder a uno de sus principales jugadores antes del enfrentamiento que definirá el título internacional.
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