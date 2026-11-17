El club de la Ribera también tiene un registro destacado en la etapa amateur. En 1920 obtuvo cinco títulos a lo largo de 350 días: dos campeonatos locales, la Copa Competencia Jockey Club, la Copa Carlos Ibarguren y la Tie Cup Competition. En el profesionalismo, el mejor antecedente del Xeneize se produjo durante el ciclo de Alfio Basile. Entre la Recopa Sudamericana de 2005 y la edición de 2006 transcurrieron 379 días.