Boca va por una marca que lleva más de 100 años vigente: puede lograr algo nunca visto
El equipo de Rodolfo Arruabarrena se mantiene vivo en todos los frentes y tiene la posibilidad de conquistar cinco títulos antes de que termine 2026
Boca atraviesa un cierre de año que podría quedar grabado en la historia del fútbol argentino. Después de consagrarse en la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y asegurarse un lugar en las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, el Xeneize tiene por delante la posibilidad de sumar otros cuatro trofeos.
Si logra quedarse con todas las competencias, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena conseguirá cinco títulos en apenas 43 días, una marca inédita para el fútbol nacional. De acuerdo con los registros recopilados por Silvio Maverino para El Gráfico, ningún equipo argentino consiguió semejante cantidad de vueltas olímpicas en un período tan corto.
Hasta ahora, el antecedente más cercano pertenece a Racing: entre 1917 y 1918, la Academia conquistó dos Campeonatos de Primera División, la Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Copa Carlos Ibarguren y la Copa Ricardo Aldao. Para completar esa cosecha necesitó 283 días.
El club de la Ribera también tiene un registro destacado en la etapa amateur. En 1920 obtuvo cinco títulos a lo largo de 350 días: dos campeonatos locales, la Copa Competencia Jockey Club, la Copa Carlos Ibarguren y la Tie Cup Competition. En el profesionalismo, el mejor antecedente del Xeneize se produjo durante el ciclo de Alfio Basile. Entre la Recopa Sudamericana de 2005 y la edición de 2006 transcurrieron 379 días.
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¿Qué títulos puede ganar Boca antes de fin de año?
El calendario le presenta al equipo varias oportunidades para ampliar su vitrina:
-
Copa Sudamericana: enfrentará a Atlético Mineiro en la final del próximo sábado.
Copa Argentina: disputará la definición ante Platense el 2 de diciembre.
Torneo Clausura: jugará los playoffs, cuya final está prevista para el 12 de diciembre.
Trofeo de Campeones: si gana el Clausura, tendrá la posibilidad de disputar este título una semana después.
De esta manera, Boca podría cerrar el año con una seguidilla de festejos que rompería una marca con más de cien años de antigüedad.
Los equipos argentinos que tardaron menos tiempo en ganar cinco títulos
|
Equipo
|
Período
|Días
|Racing
|1917-1918
|283
|Boca
|1920
|350
|Alumni
|
1906-1907
|374
|River
|
1941-1942
|405
|Independiente
|1938-1940
|469
|Vélez
|1995-1997
|483
|Estudiantes
|2023-2025
|783
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