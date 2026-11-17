La probable formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro

Con algunas cuestiones todavía por resolver, la posible alineación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

La final se disputará este sábado desde las 19:30 (hora argentina), en Barranquilla. El club de la Ribera irá en busca de un nuevo título internacional, una conquista que se le resiste desde hace 18 años.