El contundente mensaje de Rodolfo Arruabarrena a los hinchas de Boca antes de la final
El entrenador dejó un mensaje en la previa del partido decisivo de la Copa Sudamericana y destacó la importancia de la convivencia entre los protagonistas y los simpatizantes.
En la antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro, Rodolfo Arruabarrena compartió una reflexión dirigida a los hinchas de ambos equipos. A través de las redes oficiales del certamen, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de vivir el fútbol con respeto y entender que la competencia no debe dejar de lado los valores del deporte.
“Para mí, el fútbol es mucho más que competir; es compartir, convivir, respetar al que tienes al lado, dentro y fuera del campo de juego, porque todos somos parte del mismo juego y el respeto siempre tiene que estar presente”, expresó el director técnico.
El mensaje llegó en un contexto de gran expectativa por el enfrentamiento entre el Xeneize y el conjunto brasileño, que definirán el título este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La iniciativa de la Conmebol apunta a transmitir un mensaje de convivencia para los simpatizantes, en una final que tendrá mucho en juego tanto desde lo deportivo como desde lo emocional.
La duda de Arruabarrena para completar el ataque de Boca
Mientras se acerca el partido decisivo, el entrenador todavía debe resolver quién ocupará el tercer lugar de la ofensiva junto a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Los principales nombres que aparecen en la consideración son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores.
Sin embargo, el juvenil Aranda corre con ventaja para quedarse con ese lugar, siempre que pueda demostrar en los entrenamientos que está completamente recuperado y en condiciones de afrontar un compromiso de semejante exigencia. La evolución física del futbolista será determinante para que Arruabarrena termine de definir el equipo titular.
La probable formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro
Con algunas cuestiones todavía por resolver, la posible alineación del Xeneize sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.
La final se disputará este sábado desde las 19:30 (hora argentina), en Barranquilla. El club de la Ribera irá en busca de un nuevo título internacional, una conquista que se le resiste desde hace 18 años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario