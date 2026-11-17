El recuerdo más caliente de Boca-Atlético Mineiro: los cuatro sobrevivientes de los incidentes de 2021
La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla tendrá un antecedente especial, cinco años después de los incidentes en el Mineirao por la Libertadores.
Boca y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse en una definición internacional, pero el partido del próximo sábado tendrá un condimento que excede lo deportivo. Ambos equipos arrastran una historia marcada por los incidentes que protagonizaron en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, cuando una serie muy caliente terminó con enfrentamientos en los vestuarios del estadio Mineirao.
Cinco años después de aquel episodio, cuatro futbolistas que estuvieron vinculados a esos planteles siguen formando parte de las instituciones. Dos pertenecen al Xeneize y otros dos al conjunto brasileño, aunque no todos podrán estar presentes en Barranquilla.
Los dos sobrevivientes del lado de Boca
Sebastián Villa y Javier García son los futbolistas que continúan ligados al club de la Ribera. Sin embargo, sus participaciones en aquella eliminatoria fueron muy diferentes. El arquero, que actualmente tiene 39 años, no disputó ninguno de los dos encuentros. En ese momento, Agustín Rossi era el titular elegido por Miguel Ángel Russo.
Villa, en cambio, tuvo protagonismo durante los 180 minutos de la serie. El colombiano fue una de las piezas importantes del equipo, aunque quedó marcado por no poder convertir su penal en la definición que terminó con la eliminación de Boca.
Ahora, después de su destacada actuación frente a Banfield, con gol y asistencia incluidos, tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse con el Galo. El extremo cafetero fue uno de los protagonistas de la serie de 2021.
Everson y Alan Franco, los representantes de Atlético Mineiro
Del lado brasileño también permanecen dos futbolistas de aquel plantel. Uno de ellos es Everson, quien tuvo una actuación decisiva en la tanda de penales que definió la clasificación del equipo: el arquero contuvo dos remates de Boca y también convirtió el disparo que selló el pase a la siguiente instancia. En la actualidad continúa como uno de los referentes del conjunto que conduce Eduardo Domínguez.
El otro es Alan Franco. Sin embargo, el mediocampista ecuatoriano no podrá participar de la final en Colombia: recibió una tarjeta roja durante el partido de vuelta de las semifinales ante City Torque, en Uruguay, y deberá cumplir una fecha de suspensión.
Cómo comenzó el escándalo entre Boca y Atlético Mineiro en 2021
La polémica empezó en el partido de ida, disputado en la Bombonera. Allí, el árbitro anuló un gol de Diego González en una decisión muy discutida y el encuentro terminó 0-0. En la revancha, disputada en Brasil, volvió a repetirse el resultado y también hubo una acción controvertida: el tanto invalidado fue el de Marcelo Weigandt.
La eliminación por penales fue el detonante de los graves incidentes posteriores. La tensión se trasladó a los vestuarios, donde integrantes de la delegación argentina se enfrentaron con allegados de Atlético y personal de seguridad. También participaron el presidente del club brasileño y Jorge Bermúdez, quien entonces integraba el Consejo de Fútbol.
Las consecuencias fueron importantes: la delegación de Boca perdió el vuelo previsto y permaneció alrededor de 12 horas en una comisaría antes de regresar a la Argentina. Además, la CONMEBOL aplicó sanciones deportivas y económicas. Ahora, con otros planteles y un título internacional en juego, volverán a encontrarse.
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