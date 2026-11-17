Everson y Alan Franco, los representantes de Atlético Mineiro

Del lado brasileño también permanecen dos futbolistas de aquel plantel. Uno de ellos es Everson, quien tuvo una actuación decisiva en la tanda de penales que definió la clasificación del equipo: el arquero contuvo dos remates de Boca y también convirtió el disparo que selló el pase a la siguiente instancia. En la actualidad continúa como uno de los referentes del conjunto que conduce Eduardo Domínguez.

El otro es Alan Franco. Sin embargo, el mediocampista ecuatoriano no podrá participar de la final en Colombia: recibió una tarjeta roja durante el partido de vuelta de las semifinales ante City Torque, en Uruguay, y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Cómo comenzó el escándalo entre Boca y Atlético Mineiro en 2021

La polémica empezó en el partido de ida, disputado en la Bombonera. Allí, el árbitro anuló un gol de Diego González en una decisión muy discutida y el encuentro terminó 0-0. En la revancha, disputada en Brasil, volvió a repetirse el resultado y también hubo una acción controvertida: el tanto invalidado fue el de Marcelo Weigandt.

La eliminación por penales fue el detonante de los graves incidentes posteriores. La tensión se trasladó a los vestuarios, donde integrantes de la delegación argentina se enfrentaron con allegados de Atlético y personal de seguridad. También participaron el presidente del club brasileño y Jorge Bermúdez, quien entonces integraba el Consejo de Fútbol.

Las consecuencias fueron importantes: la delegación de Boca perdió el vuelo previsto y permaneció alrededor de 12 horas en una comisaría antes de regresar a la Argentina. Además, la CONMEBOL aplicó sanciones deportivas y económicas. Ahora, con otros planteles y un título internacional en juego, volverán a encontrarse.