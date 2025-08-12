Dolor en el automovilismo: murió Claudio Segarra tras un fuerte accidente en Río Cuarto
El piloto sanluiseño del Turismo Pista perdió la vida luego de un impacto contra un muro durante la primera vuelta de un entrenamiento.
El automovilismo nacional está de luto tras la trágica muerte de Claudio Segarra, corredor del TC Pista San Luis, quien sufrió un violento accidente durante una tanda de entrenamientos en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El episodio dejó una profunda consternación en el ambiente deportivo.
Segarra, a bordo de su Fiat Palio, se disponía a completar su primera vuelta cronometrada cuando, en el ingreso a la recta principal, perdió el control del vehículo. Según los primeros reportes, el auto realizó un trompo y terminó colisionando con fuerza contra el paredón ubicado en la entrada de la sala técnica.
El impacto fue tan severo que requirió asistencia médica inmediata en el lugar. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo de urgencia a un hospital cercano. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero su estado crítico no pudo revertirse y, horas después, se confirmó su fallecimiento.
Tras el siniestro, las autoridades del Turismo Pista San Luis suspendieron de inmediato la actividad programada y anunciaron el inicio de una investigación interna para determinar si las medidas de seguridad del circuito y de la competencia cumplían con los estándares requeridos. No se descarta que las conclusiones del informe puedan derivar en cambios en los protocolos de prevención de accidentes.
El comunicado de la categoría tras el accidente de Claudio Segarra
En un comunicado oficial, la categoría lamentó profundamente la pérdida del piloto, destacando su pasión por el automovilismo y acompañando a familiares y allegados en este difícil momento.
“Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”, detalla el comunicado de la categoría."
Segarra, reconocido en el ámbito provincial por su compromiso y entrega en pista, deja un vacío difícil de llenar en la comunidad tuerca. Su fallecimiento reaviva el debate sobre la seguridad en el automovilismo argentino y la necesidad de seguir trabajando para evitar tragedias en un deporte que, por su propia naturaleza, implica altos riesgos.
