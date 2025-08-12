Dolor en el automovilismo: murió Claudio Segarra tras un fuerte accidente en Río Cuarto

“Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”, detalla el comunicado de la categoría."

image

Segarra, reconocido en el ámbito provincial por su compromiso y entrega en pista, deja un vacío difícil de llenar en la comunidad tuerca. Su fallecimiento reaviva el debate sobre la seguridad en el automovilismo argentino y la necesidad de seguir trabajando para evitar tragedias en un deporte que, por su propia naturaleza, implica altos riesgos.