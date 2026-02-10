Dolor en el fútbol argentino: murió la mamá de Ramón Díaz en La Rioja
Falleció Nélida Molina, madre del experimentado entrenador, una figura clave en la vida del histórico DT de River, que viajó a La Rioja para despedirla.
El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Nélida Molina, mamá de Ramón Ángel Díaz. La mujer acompañó de cerca toda la carrera del histórico entrenador y su fallecimiento generó conmoción en el ambiente, especialmente en River, club donde el riojano dejó una huella imborrable a pesar del paso de los años.
La noticia se conoció durante la mañana de este martes y rápidamente provocó muestras de pesar en el mundo del fútbol. Nélida Molina fue una figura fundamental en la vida personal y profesional de Ramón Díaz, acompañándolo en cada etapa de su extensa trayectoria tanto como futbolista y cómo entrenador.
El sepelio se llevó a cabo el lunes, en la más absoluta reserva, en la ciudad de La Rioja, de donde es oriunda la familia. Según informó TN, el exentrenador de River estuvo presente para darle el último adiós, acompañado por sus hijos, familiares y amigos cercanos.
Uno de los mensajes públicos fue el de Daniel Kiper, excandidato a presidente de River, quien expresó: “Con profundo pesar despedimos a doña Nélida Molina, madre de Ramón Ángel Díaz. Acompañamos a Ramón, a sus hermanos y a toda su familia en este momento de dolor, con respeto y afecto. Que el cariño de quienes los rodean y la memoria de su amor les den consuelo en la despedida”.
Hasta el momento, desde la cuenta oficial de River no emitieron ningún comunicado oficial ni se manifestó públicamente ante la muerte de la madre de uno de los entrenadores más ganadores y emblemáticos de su historia, en una jornada marcada por la tristeza en todo el fútbol argentino. Sin lugar a dudas que esa decisión generó sorpresas y se espera que en las próximas horas pueda aparecer un mensaje tras lo sucedido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario