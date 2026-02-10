Dolor en el fútbol argentino: murió la mamá de Ramón Díaz en La Rioja

Hasta el momento, desde la cuenta oficial de River no emitieron ningún comunicado oficial ni se manifestó públicamente ante la muerte de la madre de uno de los entrenadores más ganadores y emblemáticos de su historia, en una jornada marcada por la tristeza en todo el fútbol argentino. Sin lugar a dudas que esa decisión generó sorpresas y se espera que en las próximas horas pueda aparecer un mensaje tras lo sucedido.