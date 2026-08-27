Dolor en River: Facundo González rompió en llanto después de fallar su penal ante Santa Fe
El defensor juvenil quedó desconsolado tras la eliminación del Millonario en la Copa Sudamericana y recibió el impacto de una noche dramática en el Monumental.
La eliminación de River ante Independiente Santa Fe dejó una de esas imágenes que reflejan el costado más doloroso del fútbol. Después de una definición por penales interminable, que terminó con triunfo del conjunto colombiano por 8-7, Facundo González no pudo contener las lágrimas y abandonó el Monumental visiblemente afectado por su participación en la tanda.
El defensor juvenil, de 20 años, fue uno de los protagonistas de la definición que terminó con el sueño internacional del equipo dirigido por Eduardo Coudet. González tuvo la responsabilidad de ejecutar uno de los penales y no consiguió convertirlo. El golpe fue todavía más duro por el contexto: River había estado a pocos minutos de conseguir la clasificación durante el tiempo reglamentario, pero un empate sobre el cierre llevó el partido a una definición desde los doce pasos.
Las cámaras captaron al futbolista mientras se retiraba del estadio completamente desconsolado. La imagen de González llorando después de la eliminación rápidamente se transformó en una de las postales de una noche difícil para el Millonario.
River dejó escapar la clasificación en el final: una tanda interminable y un final inesperado
El conjunto de Núñez había comenzado la noche con ventaja gracias al gol convertido por Sebastián Driussi, que le permitió ponerse 1-0 y quedar momentáneamente en ventaja dentro de la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia la clasificación de River, ocurrió una acción que modificó completamente el desenlace. Un remate de Luis Palacios terminó impactando en el brazo de Lucas Martínez Quarta, y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal para Independiente Santa Fe.
Federico Fagúndez se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 1-1 definitivo. El empate obligó a resolver la serie mediante los penales y allí apareció otro capítulo de enorme dramatismo.
River tuvo una oportunidad tras otra para mantenerse con vida en la definición. Santiago Beltrán fue una de las figuras de la noche porque consiguió detener tres remates durante la tanda y mantuvo al equipo con posibilidades de avanzar.
Pero la historia terminó teniendo un giro inesperado. El propio arquero, que había sido decisivo para sostener las esperanzas del Millonario, falló posteriormente su ejecución y dejó a River al borde de la eliminación.
La tanda continuó hasta llegar a un increíble 8-7 a favor de Independiente Santa Fe, resultado que selló la clasificación del conjunto colombiano y dejó al equipo argentino fuera de la competencia.
En medio de ese desenlace, González quedó especialmente golpeado. El juvenil no logró esconder su frustración y terminó abandonando el campo de juego entre lágrimas. Para un futbolista que todavía atraviesa sus primeros pasos en el plantel profesional, la escena reflejó el peso emocional de una derrota de estas características.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario