Dolor en River: Facundo González rompió en llanto después de fallar su penal ante Santa Fe

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia la clasificación de River, ocurrió una acción que modificó completamente el desenlace. Un remate de Luis Palacios terminó impactando en el brazo de Lucas Martínez Quarta, y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal para Independiente Santa Fe.

Federico Fagúndez se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 1-1 definitivo. El empate obligó a resolver la serie mediante los penales y allí apareció otro capítulo de enorme dramatismo.

River tuvo una oportunidad tras otra para mantenerse con vida en la definición. Santiago Beltrán fue una de las figuras de la noche porque consiguió detener tres remates durante la tanda y mantuvo al equipo con posibilidades de avanzar.

ASPRILLA LE CONTUVO EL PENAL A GONZÁLEZ



El arquero colombiano usó los pies para atajar el remate del defensor.



La serie está: River 5-5 Independiente Santa Fe.



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Pero la historia terminó teniendo un giro inesperado. El propio arquero, que había sido decisivo para sostener las esperanzas del Millonario, falló posteriormente su ejecución y dejó a River al borde de la eliminación.

La tanda continuó hasta llegar a un increíble 8-7 a favor de Independiente Santa Fe, resultado que selló la clasificación del conjunto colombiano y dejó al equipo argentino fuera de la competencia.

En medio de ese desenlace, González quedó especialmente golpeado. El juvenil no logró esconder su frustración y terminó abandonando el campo de juego entre lágrimas. Para un futbolista que todavía atraviesa sus primeros pasos en el plantel profesional, la escena reflejó el peso emocional de una derrota de estas características.