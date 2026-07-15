Donald Trump suma tensión a la situación en Medio Oriente y amenaza a Irán con destruir infraestructura civil

El mandatario también afirmó que la capacidad militar de Irán se ha visto “reducida a un nivel muy bajo” tras los repetidos ataques estadounidenses, y añadió que las ofensivas continuarán “hasta que yo diga basta”.

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza esta noche. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche de mañana. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche siguiente”, amenazóTrump.

Y siguió: "la próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes".