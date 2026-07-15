Donald Trump suma tensión a la situación en Medio Oriente y amenaza a Irán con destruir infraestructura civil
El presidente Donald Trump amenazó a Irán con destruir toda su infraestructura energética si Teherán no acepta negociar en los términos que pretende imponer Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con atacar infraestructura civil de Irán la próxima semana si Teherán no acepta negociar un alto el fuego en los términos en que pretende Washington. El magnate republicano advirtió que destruirá toda la infraestructura civil y energética iraní, lo que constituye un crimen de guerra ya que no se trata de un objetivo militar y sus consecuencias las sufrirá de manera inmediata la población civil..
La reanudación de los ataques estadounidenses en los últimos días para hacerse con el control del estrecho de Ormuz echó por tierra la vigencia del memorándum de entendimiento firmado el mes pasado y que se esperaba que conduciría a un cese definitivo de la guerra. Sin embargo Estados Unidos ahora busca erigirse en gendrame y administrador del estrecho de Ormuz y cobrar a todos los buques que pasen por allí una tasa del 20% "a cambio de seguridad".
En una entrevista exclusiva con Fox News, Trump reveló ayer que sus representantes habían estado en contacto con funcionarios iraníes apenas una hora antes de la entrevista, donde se refirieron a otro acuerdo.
“Quieren llegar a un acuerdo, pero cada vez que lo hacen, lo incumplen”, aseguró el mandatario republicano. Si bien añadió que las fuerzas estadounidenses están siendo “muy cuidadosas con la población civil”, advirtió que Teherán debe volver a la mesa de negociaciones. “Dije: más les vale llegar a un acuerdo. No les va a quedar nada”.
Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país.
El mandatario también afirmó que la capacidad militar de Irán se ha visto “reducida a un nivel muy bajo” tras los repetidos ataques estadounidenses, y añadió que las ofensivas continuarán “hasta que yo diga basta”.
“Vamos a golpearlos con mucha fuerza esta noche. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche de mañana. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche siguiente”, amenazóTrump.
Y siguió: "la próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes".
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