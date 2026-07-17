"No probamos nada": Lionel Scaloni no dio indicios del equipo y pidió "encerrar" a Lamine Yamal

"La verdad es que todavía recién estamos descansando, porque hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso. Hay jugadores que no están al 100%. Ya veremos qué equipo sacamos el domingo. Haremos nuestro trabajo pero siempre pensando en el rival también", explicó Scaloni de manera tajante.