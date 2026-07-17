"No probamos nada": Lionel Scaloni no dio indicios del equipo y pidió "encerrar" a Lamine Yamal
El entrenador de la Selección Argentina habló con la prensa en la previa de la gran final del Mundial 2026.
En la antesala del trascendental duelo del domingo ante España en Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la habitual conferencia de prensa oficial de la FIFA.
Con la tranquilidad y la franqueza que lo caracterizan, el entrenador santafesino repasó el estado físico de sus dirigidos, dejó una divertida respuesta sobre cómo frenar a la joven estrella española Lamine Yamal y reveló una interna familiar muy particular debido a las raíces de su esposa e hijos.
Lionel Scaloni reveló complicaciones en la previa y el armado del equipo
Al ser consultado sobre las posibles variantes en el once inicial tras el desgaste físico de las semifinales, el DT no ocultó su malestar por las alteraciones que sufrió el cronograma de trabajo debido a la inusual situación climática e institucional que afectó a la región.
"La verdad es que todavía recién estamos descansando, porque hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso. Hay jugadores que no están al 100%. Ya veremos qué equipo sacamos el domingo. Haremos nuestro trabajo pero siempre pensando en el rival también", explicó Scaloni de manera tajante.
¿Cómo frenar a Lamine Yamal?
Uno de los puntos altos de la conferencia se dio cuando le preguntaron por el futbolista del Barcelona, la gran sensación juvenil de la Copa del Mundo. Entre risas, el director técnico de la Albiceleste apeló al humor para dimensionar el peligro que representa el extremo español.
"Sería bueno encerrarlo en la habitación... ¿Qué vamos a hacer? Es un patrimonio del fútbol ese chico. Va a darles demasiadas alegrías a España, espero que no el domingo", lanzó con simpatía.
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