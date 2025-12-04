Carta de "El Pollo" Carvajal a Donald Trump: "El régimen de Nicolás Maduro es una organización narcoterrorista"

Donald Trump Donald Trump

Y las palabras de Carvajal, detenido en los Estados Unidos, no hacen más que sumar "argumentos" a esta estrategia.

Carvajal sostuvo que esas alianzas permitieron consolidar rutas de cocaína hacia Estados Unidos, así como financiar operaciones políticas y de inteligencia. También acusó al régimen de haber impulsado acciones de espionaje y desinformación, y citó específicamente a la empresa Smartmatic al afirmar que sistemas de votación electrónica habrían sido supervisados o influenciados por el entorno chavista con fines de manipulación electoral.

Casualmente Trump acusó a Smartmatic de haber estado en 2020 detrás del supuesto fraude que le impidió alcanzar la reelección ese año.

Nicolas Maduro john lennon Nicolás Maduro.

El exjefe de Inteligencia, extraditado a Estados Unidos en 2023, aseguró en su carta estar dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas. Afirmó contar con información detallada sobre actividades que calificó como "estructuras criminales" vinculadas al aparato estatal venezolano, y ofreció aportar documentación y testimonios adicionales en el marco de los procesos judiciales que enfrenta.