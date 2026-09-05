Putin ordenó frenar los ataques contra Kiev durante tres días por la visita de los enviados de Donald Trump

"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible", comentó Zelenski en su tradicional alocución a la nación.

Putin says Russia received an official request to halt strikes on Kyiv and that he ordered the pause to begin at midnight.



He stressed that Ukraine’s call for a broader 3-day ceasefire was never agreed with Moscow.



“We will do our utmost to provide for the safety of the… https://t.co/BOqPRCnZdv pic.twitter.com/iinevWkQWJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 5, 2026

En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ataques contra objetivos ubicados en la retaguardia rusa, incluidos refinerías y almacenes de comercio electrónico. Rusia, por su parte, incrementó sus bombardeos con misiles sobre Kiev y los puertos ucranianos del mar Negro.

La escalada se produjo mientras el proceso diplomático permanece estancado y ambos gobiernos mantienen posiciones alejadas sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo definitivo.

Witkoff y Kushner se reunirán con Putin

Dmitri Peskov confirmó además que Putin recibirá este sábado a los dos representantes estadounidenses, quienes no viajaban a Moscú desde enero.

"Efectivamente, habrá reunión. Por regla general, hasta ahora han sido bastante prolongadas", señaló el portavoz ruso, aunque pidió cautela respecto de las expectativas sobre el encuentro.

Peskov recordó que el propio Donald Trump había advertido que la reunión no implicaba necesariamente la presentación de nuevas propuestas para resolver el conflicto.

El mandatario ruso se había mostrado dispuesto esta semana a recibir nuevamente a Witkoff y Kushner, aunque hasta el momento rechazó la posibilidad de establecer un alto el fuego prolongado o de participar en una cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que el objetivo fuera avanzar directamente hacia un acuerdo de paz definitivo.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania permanecen paralizadas desde febrero, en un contexto marcado además por la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento de las tensiones internacionales.