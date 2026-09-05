Putin ordenó frenar los ataques contra Kiev durante tres días por la visita de los enviados de Donald Trump
La decisión fue comunicada por el Kremlin y coincide con el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y la capital ucraniana.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, una decisión que coincide con la llegada a Moscú y Ucrania de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.
La medida comenzará a regir desde la medianoche de este sábado y se extenderá durante 72 horas. Según explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la decisión está directamente relacionada con los contactos que los representantes estadounidenses mantendrán en Kiev.
"El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los (enviados) estadounidenses en Kiev", explicó Peskov a las agencias locales.
Una pausa condicionada por las negociaciones
El Kremlin también confirmó que las autoridades ucranianas comunicaron a Moscú que Volodimir Zelenski había decidido suspender los ataques contra territorio ruso durante la presencia de Witkoff y Kushner en ambos países.
La decisión se produjo después de que Washington reclamara garantías de seguridad para ambas partes como condición para avanzar en las conversaciones. Mientras Moscú había negado inicialmente la posibilidad de alcanzar un acuerdo de este tipo con Kiev, la medida abrió una pausa temporal en la escalada militar.
"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible", comentó Zelenski en su tradicional alocución a la nación.
En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ataques contra objetivos ubicados en la retaguardia rusa, incluidos refinerías y almacenes de comercio electrónico. Rusia, por su parte, incrementó sus bombardeos con misiles sobre Kiev y los puertos ucranianos del mar Negro.
La escalada se produjo mientras el proceso diplomático permanece estancado y ambos gobiernos mantienen posiciones alejadas sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo definitivo.
Witkoff y Kushner se reunirán con Putin
Dmitri Peskov confirmó además que Putin recibirá este sábado a los dos representantes estadounidenses, quienes no viajaban a Moscú desde enero.
"Efectivamente, habrá reunión. Por regla general, hasta ahora han sido bastante prolongadas", señaló el portavoz ruso, aunque pidió cautela respecto de las expectativas sobre el encuentro.
Peskov recordó que el propio Donald Trump había advertido que la reunión no implicaba necesariamente la presentación de nuevas propuestas para resolver el conflicto.
El mandatario ruso se había mostrado dispuesto esta semana a recibir nuevamente a Witkoff y Kushner, aunque hasta el momento rechazó la posibilidad de establecer un alto el fuego prolongado o de participar en una cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que el objetivo fuera avanzar directamente hacia un acuerdo de paz definitivo.
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania permanecen paralizadas desde febrero, en un contexto marcado además por la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento de las tensiones internacionales.
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