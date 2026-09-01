¿Dónde jugará Mauro Icardi? La decisión que todavía mantiene todo en suspenso

“A dos horas y medias de que cierre el libro de pases, Icardi sigue sin club. Tiene el pase en su poder. Dependiendo el país, tiene un tiempito más. En Italia tiene un tiempito más pero hay que ver si puede entrar en un equipo del viejo continente como la Lazio. El representante dijo que le parece una buena opción”, explicó Martín Candalaft en DDM (América TV) al referirse a la situación del delantero.