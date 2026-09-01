¿Dónde jugará Mauro Icardi? La decisión que todavía mantiene todo en suspenso
El delantero tiene el pase en su poder tras su salida del Galatasaray y todavía evalúa distintas alternativas.
El futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa sin definirse. A pocas horas del cierre del libro de pases en Europa, el delantero todavía no tiene club y analiza las opciones que tiene sobre la mesa para continuar su carrera.
El atacante quedó con el pase en su poder luego de su salida del Galatasaray, por lo que su situación puede variar de acuerdo con los plazos establecidos por cada país. De esta manera, todavía tendría posibilidades de encontrar un nuevo destino pese al cierre del mercado en algunas de las principales ligas europeas.
La opción que aparece en Italia
En medio de la incertidumbre, una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza es la posibilidad de que Icardi continúe su carrera en Italia. Lazio aparece entre los equipos que podrían convertirse en su próximo destino, aunque todavía no existe una definición.
“A dos horas y medias de que cierre el libro de pases, Icardi sigue sin club. Tiene el pase en su poder. Dependiendo el país, tiene un tiempito más. En Italia tiene un tiempito más pero hay que ver si puede entrar en un equipo del viejo continente como la Lazio. El representante dijo que le parece una buena opción”, explicó Martín Candalaft en DDM (América TV) al referirse a la situación del delantero.
Así, mientras avanza el reloj y se acerca el cierre de los mercados más importantes, Icardi deberá definir dónde continuará una carrera que todavía tiene varios capítulos por delante.
Además, al tener el pase en su poder, el delantero cuenta con una situación diferente a la de otros jugadores que dependen de una transferencia para cambiar de club. Ahora, la prioridad pasa por encontrar una opción que le permita mantenerse en Europa y definir cuanto antes los próximos pasos de su carrera.
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