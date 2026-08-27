Mauro Icardi y la China Suárez, sin casa en Turquía: dónde quedaron sus pertenencias

El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó a su fin el pasado 30 de junio con la finalización de su contrato. Con la salida del club turco, el delantero argentino debió dejar la residencia en Estambul que la institución le facilitaba para su estadía en el país y que el futbolista compartía con la China Suárez, su novia.